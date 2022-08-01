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Bülent Dizdarlı: Kamu sağlık sistemi çöküyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Bülent Dizdarlı, kamu sağlık sisteminin çöktüğünü özel hastanelerinin ise sağlıklı gelişmediğinin altını çizdi. Dizdarlı, "Birkaç yıl sonra parasızlık nedeniyle hastane kapılarında tedavi için yalvaran insanları görürsek hiç şaşırmayalım." dedi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:03
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Bülent Dizdarlı: Kamu sağlık sistemi çöküyor
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Bülent Dizdarlı,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastanelerdeki son durumu değerlendirdi. 

Kamu sağlık sisteminin çöktüğünü, özel hastanelerin ise sağlıklı gelişmediğinin altını çizen Dizdarlı, pandemiyle birlikte geriye gidildiğini söyledi. 

"DOKTORLAR, ÖZEL HASTANELERE KAÇIYOR"

Sağlık, kamusal alanda hızla yetersiz kalma yolunda ilerlerken, özel sektör de sağlıksız bir gelişme içindedir. Kamuda çalışan hekimlerin büyük bir çoğunluğu emeğini bilgisini mesai saatleri dışında özel sektörde harcadığını ifade eden Dizdarlı, "Organize olamayan yapı nedeniyle doktorlar çeşitli sebeplerle adeta özele kaçmaktadır." dedi. 

 Gidişatın hiç iyi olmadığına vurgu yapan Dizdarlı, "Kısacası gidişat hiç iyi değil. Birkaç yıl sonra parasızlık nedeniyle hastane kapılarında tedavi için yalvaran insanları görürsek hiç şaşırmayalım." vurgusunu yaptı. 

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