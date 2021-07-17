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Bülent Dizdarlı'dan 3. Doz Açıklaması!

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Dr. Bülent Dizdarlı'ının sosmel medya hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:

17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:05
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Bülent Dizdarlı'dan 3. Doz Açıklaması!

Sinovac aşısı olanların spike antikorlarının altıncı ayda kaybolmaya yüz tuttuğunu artık hepimiz biliyoruz. Tekrar dozu yapılması gerektiğini de biliyoruz.

Türkiye’deki aşı uygulamalarına paralele olarak, ülkemizde de daha önce iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizzer- Biontech hatırlatma dozu yapılmasına bu gün itibarıyla başlandı.
Biliyorsunuz ilk aşılananlar sağlık çalışanları olduğu için ilk uygulama yine onlara yapılacak.

Yine biliyorsunuz ki aşı yapılmasını en çok teşvik eden kişilerden biriyim.

Ancak bu kez tereddütlerim vardı. Rahatsızlığım, İki farklı yapım tekniği olan aşıların, tekrar dozu olarak uygulanmasının ne kadar yararlı olabileceği konusundaydı.

İki doz klasik yöntemle yapılmış Sinovac aşısından sonra Messenger RNA tekniğiyle yapılmış Pfizzer Biontech aşışını uygulamak ne kadar doğruydu? Bu soruya cevap ararken çok zorlandım. Bu yönde bir çalışma yoktu . Hakemli bir dergide yayımlanmış makale yoktu.

Edindiğim bilgilere göre bu uygulama dünyada ilk kez Türkiye’de yapılıyordu. Binlerce sağlık çalışanı aşılanıyor, hatırlatma dozu olarak, isteğe bağlı, bazılarına Sinovac bazılarına ise Pfizzer Biontech yapılıyordu. Çok sayıda veri birikmişti ama henüz bir makaleye dökülmemişti. Farklı bir aşı türüyle yapılan hatırlatma dozlarının sağlayacağı yarar veya zarar henüz ortaya konulmamıştı.

Kafamdaki soruları Hacettepe Tıp fakültesi enfeksiyon Hastalıkları departmanında görevli, dostum arkadaşım Prof.Dr Murat Akova’ya yönlendirdim. Kendisi de bana tüm samimiyetiyle yanıt verdi.

“Konunun Dünya’da tartışıldığını, Türkiye’de elde edilen veriler  ve Hon-Kong’da yapılan iki çalışma ışığında Özellikle 65 yaş üstündekilerde, iki doz Sinovac’dan 3-6 ay sonra uygulanan Pfizzer- Biontech hatırlatma dozuyla antikorların bayağı yükseldiğinin saptandığını ” söyledi.  Ve “yaşa bakmaksızın tüm sağlık çalışanlarının benzer dozajı almasını” tavsiye etti. 90 üstü olan veya sağlık sorunları olanların idame dozlarını Sinovacla yapabileceğini de belirtti.

Sanırım, sağlık çalışanlarından elde edilecek veriler ışığında, ülkemizde de uygulama genişletilecektir.

 Bu arada spike antikoru hâlen yüksek olan kişilerinse bu uygulamaya katılmayı ertelemeleri gerektiğini de söylemeden geçemeyeceğim.

Ayrıntı elde ettikçe aktarmaya devam edeceğim.

Sağlıkla kalınız.

Dr. Bülent Dizdarlı

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:05
Anahtar Kelimeler:
Bülent Dizdarlı
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