İki oturum halinde gerçekleştirilecek Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı’nın birinci oturumu 08.30’da başladı. İkinci oturum ise 10.45-12.00 saatleri arasında.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yapılıyor
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yapılıyor.
19 Haziran 2021 Cumartesi 09:28
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İki oturum halinde gerçekleştirilecek Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı’nın birinci oturumu 08.30’da başladı. İkinci oturum ise 10.45-12.00 saatleri arasında.