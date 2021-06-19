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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yapılıyor

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yapılıyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi 09:28
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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yapılıyor

İki oturum halinde gerçekleştirilecek Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı’nın birinci oturumu 08.30’da başladı. İkinci oturum ise 10.45-12.00 saatleri arasında.
        
        
 

Son Güncelleme: 19.06.2021 16:03
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi20 Temmuz Fen Lisesi
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