İki oturum halinde gerçekleştirilecek Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı’nın birinci oturumu 08.30’da başladı. İkinci oturum ise 10.45-12.00 saatleri arasında.
Son Güncelleme: 19.06.2021 16:03
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yapılıyor.
İki oturum halinde gerçekleştirilecek Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı’nın birinci oturumu 08.30’da başladı. İkinci oturum ise 10.45-12.00 saatleri arasında.