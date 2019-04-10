Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve KHYD’ye Lionslardan bağış

Girne Özgürada Lions Kulübü ve Girne Akdeniz Lions Kulübü, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne 2 adet hasta yıkama sandalyesi ve Kanser Hastaları Yardım Derneğine de ikinci el kıyafet bağışladı.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, bağışlar, 1-7 Nisan Kanser Haftası ve 7-14 Nisan Sağlık Haftası kapsamında yapıldı.

Ziyaretlere kulüp başkanları Ömra Hurşit Can ve Emine Özdemir Uzun’la birlikte Muazzez Altuğ, Fisun Özsun, Fahriye Atakan, Füsun Özoran, Bengü Üçali ve Gülbür Gazioğlu katıldı.

Açıklamaya göre, KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, geri dönüşümün kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kocaismail, kıyafetlerin yanında atık yağları da topladıklarına işaret ederek, bunların bio dizel oluşumunda kullanıldığını ve 1 litre yağın bile Kanser Hastalarına umut olduğunu aktardı.

(BRT / TAK)