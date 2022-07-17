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Bülent Ecevit, Salı günü büstü önünde anılacak

Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olan Bülent Ecevit, harekâtın 48’inci yıl dönümü nedeniyle Salı günü törenle anılacak.

17 Temmuz 2022 Pazar 12:51
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Bülent Ecevit, Salı günü büstü önünde anılacak
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Sönmezliler Ocağı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 09.00’da Göçmenköy girişinde bulunan Bülent Ecevit’in büstü önünde yer alacak. Törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Muharip derneklerin yetkililerinin katılacağı törende, Kıbrıs’a müdahale kararını veren hükümetin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’a Kıbrıs Türkü’nün vefa borcu dile getirilecek.

“ECEVİT’İ UNUTMAK İMKANSIZ”

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Barış Harekâtı” denilince ilk akla gelen isim olan Bülent Ecevit’i bu anlamlı günde unutmanın imkânsız olduğunu belirtti.

Ecevit’in ilk andaki sözlerine dikkat çekerek, Kıbrıs Barış Harekâtı ile adada barış, huzur ve güven ortamı oluştuğunu kaydeden Esenyel, Kıbrıs Türklerinin, kalplerinde özel bir yere sahip olan Ecevit, Erbakan ve Mehmetçiklere şükran borcu olduğunu ifade etti.

Esenyel, 20 Temmuz Barış Harekâtı ile adanın Yunanistan’a ilhakı ve Enosis’in gerçekleştirilmesinin önlendiğini de belirtti. 

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