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Bülent Ersoy: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim

Bülent Ersoy, kendi ekibinde yer alan ve geçen günlerde Kuzey Kıbrıs'taki konser öncesi PCR testleri sahte çıkan 21 müzisyen için tutukluluk kararı verilmesine tepki gösterdi. Ersoy, orkestrasının suçsuzluğunun ispatlanması için servetini ortaya dökeceğini söyledi.

01 Ekim 2021 Cuma 10:03
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Bülent Ersoy: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim
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Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs'ta vereceği konser öncesi orkestra ekibinin PCR testi sahte çıkmıştı. Ekip, Ercan Havalimanı'nda incelemeye tabi tutulmuştu.

Sahte belgeleri düzenleyen Kuzey Kıbrıs vatandaşı otel yöneticileri, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığı olayda Türk vatandaşı olan 21 müzisyenin, bir ay süren gözetim sonrasında tutuklanmasına karar verilmişti.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre 4 Ekim’de yeniden hakim karşısına çıkacak olan ekip için alınan bu karara Ersoy, tepki gösterdi:

“Ben yaptığım yardımları kimseye söylemedim. Bunca zamandır ne kadar sıkıntı yaşadım kim biliyor? Manen ve maddi olarak ne çektim kim biliyor? Ekibimi elimden aldılar. Maddi kaybım var. Onun yeri dolar ama manen ne yapacağız? O çocukların kaybını kim ödeyecek. Kim o günlerini geri verecek. Kanunlar çerçevesinde boynumuz kıldan ince ama çocuklar da bu işlerin sahtekârlığını nereden bilsin?

'Bu işin sonuna kadar gideceğim'

Arkadaşlarımın haklarını sonuna kadar savundum ve elimden gelen her şeyi yaptım. O çocukları kelepçeli gördüm ya, servetimi ortaya dökeceğim ve bu işin sonuna kadar gideceğim. Otele dava açıyorum. Maddi-manevi ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ancak maddi olarak olanaklarımı kullandım. Manevi olarak hepsinin yanında oldum. Daha ne yapayım? Kendimi yakmamı mı istiyorlar? Günah keçisi ben miyim? Hapisten kimseyi almak elinden gelmedi ne yazık ki. 70 yaşında kadınım, üzüntüden tansiyonum çıktı. Avukatıma gidiyorum, ne gerekiyorsa yapacağım.”

Polat Yağcı: Sahte PCR raporunu Kuzey Kıbrıs vatandaşı otel yöneticileri düzenledi

Yapımcı Polat Yağcı da sosyal medya hesabında yaşananlara tepki gösterdi. Yağcı, “Pandemi boyunca bir konser bile veremeyen, evlerine ekmek götüremeyen bu emekçilerin en büyük suçu ekmek parası kazanmak için sanatlarını icra etmeye Kıbrıs’a gitmeleridir. Kıbrıs’a konser vermek için giden 21 müzisyenin eline tutuşturulan sahte PCR raporu düzenleyen ‘Kuzey Kıbrıs vatandaşı’ otel yöneticileridir" dedi.

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Bülent Ersoy
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