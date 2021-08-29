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Bülent Ersoy'un ekibi mahkemeye çıkarıldı

29 Ağustos 2021 Pazar 14:54
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Bülent Ersoy'un ekibi mahkemeye çıkarıldı

Bülent Ersoy’un müzisyen ekibi KKTC’den gönderilen sahte PCR testleriyle ülkeye giriş yapmak istersen akşam tutuklanmıştı.

Buna rağmen gelen baskılar sonucu polis eşliğinde Nuhun Gemisi adlı otelde konser vermelerine izin verildi.

Bugün mahkemeye çıkarılmışlardı.

Zanlılar akabinde önce PCR testleri yapılarak konsere gelenler mağdur olmasın diye konsere katılmalarına polis nezaretinde olanak sağlandı daha sonrada zanlılar konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı Yılcay Takar’ın soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verirken diğer zanlıların da yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispati vücutta bulunmaları ve 10 bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 29.08.2021 16:10
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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