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Bülent Ersoy’un orkestrası cezaevine gönderildi

Bülent Ersoy’un Nuh’un Gemisi Otel’de vereceği konser için KKTC’ye sahte PCR ile giriş yapan 21 kişilik orkestra ekibinin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Esas karar, 4 Ekim’de açıklanacak.

30 Eylül 2021 Perşembe 12:09
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Bülent Ersoy’un orkestrası cezaevine gönderildi
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Bülent Ersoy’un Nuh’un Gemisi Otel’de vereceği konser için KKTC’ye sahte PCR ile giriş yapan 21 kişilik orkestra ekibi bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşına çıkarıldı.

Yaklaşık bir aydır, mahkemeye çıkmayı polis gözetiminde bir otelde bekleyen 21 kişilik orkestra ekibiyle ilgili mahkeme, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmeleri yönünde karar üretti.

Elde edilen bilgilere göre ekiple ilgili karar, 4 Ekim’de açıklanacak.

Öte yandan ekibe sahte PCR belgesi sağlayan zanlılar Yılcay Takar, Mehmet Öz ve otelin genel müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu, 20’şer bin TL’lik teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n394654-sahte-pcr-davasi-bulent-ersoyun-orkestrasi-hukumsuz-tutuklu-olarak-cezaevine-gonderildi

Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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