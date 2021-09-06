Bülent Kutay, UBP Girne İlçe Başkanlığı’na aday

1986 yılından bu yana Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) her kademesinde hizmet veren Bülent Kutay, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla UBP Girne İlçe Başkanlığına aday olduğu duyurdu.

Kutay, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Partimizi daha büyük başarılara taşımak için sizlerden alacağım destek benim en büyük gücüm olacaktır. Sizleri birlik, beraberlik sevgi ve saygı içinde tutarak yarınlara daha güvenle bakmak için sizlerden destek istiyorum. Partimize hayırlı olmasını diler saygılar sunuyorum.”