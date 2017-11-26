'Bulli'nin geliri mülteci derneğine

Arkın Grup bünyesindeki Art Rooms Sanat Galerisi’nin Suriyeli mülteci çocuklara yardım amacıyla gerçekleştirdiği “Bulli Projesi”nde elde edilen gelirin yarın KKTC Mülteci Hakları Derneği’ne teslim edileceği açıklandı.

“Bulli Projesi” kapsamında, çeşitli ülkelerden davet edilen sanatçı, akademisyen ve tasarımcılar, iki ayrı atölye çalışmasının ardından, Kıbrıs’ın geleneksel ev yaşamının olmazsa olmazlarından tavuk ve horoz gibi kümes hayvanlarının gerçek boyutlarına yakın 300 adet sanatsal tasarım üretilip, sergilenmişti.

Temmuz 2017’de yapılan sergi sonunda açık artırmayla satışa çıkarılan bu eserlerden elde edilen tüm gelir, KKTC Mülteci Hakları Derneği’ne bağışlanacak.