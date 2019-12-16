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Bulunan ceset Nazım Tekman'a ait

16 Aralık 2019 Pazartesi 16:10
Bulunan ceset Nazım Tekman'a ait

Polis, bu sabah bulunan cesetin Nazım Tekman’a ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

Dün Yarköy- Turnalar bölgesinde avlanmaya giden ve haber alınamayan Gazimağusa’da sakin 46 yaşındaki Nazım Tekman ölü olarak bulundu.

Polis Basın bülteninde yer alan haberde, dün avlanmak üzere evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamaması üzerine polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu, bugün Yarköy – Kurtuluş köyleri arasında İpsoro mevkiinde ölü olarak bulunan erkek şahsın cesedinin Tuzla’da sakin Serkan Nazım Tekman olduğu belirtildi.

Nazım Tekman’a yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “geçirmiş olduğu kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DB/PGM

Son Güncelleme: 16.12.2019 17:44
Anahtar Kelimeler:
Nazım Tekman
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sevtap 2019-12-16 16:23:45

aramızdan ayrılışın çok erken oldu arkadaşım nurlar içinde uyu

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