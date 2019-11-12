Bulut Akacan'a hapis cezası!

Sanıklar yargılandıkları tüm meselelerden suçlu bulundular. İş insanı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’a 2’şer yıl hapislik cezasına çarptırıldı.
Füsun Cemallar başkanlığında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklara karar bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen mahkemede okundu.
Kararda sanıkların bu olayda birlikte hareket ettiler, vahim zarara yol açtıkları dikkate alındı.
3 sanığın da tüm davalardan suçlu bulunduğu ifade edildi.
Vasıf Kubanov’un avukatı İlker Sertbay karar anında itiraz ederek vahim zararın hukuki karşılığının ne olduğunu hakime anlattığı öğrenildi. Sertbay’ın ardından bir çok örnek vererek suçun karşılığının para cezası olduğunu anlattığı ifade ederek sanıklara para cezası verilmesi gerektiğini söyledi.
Sn Sertbay hukuki karşılığından bahsetme sende bende biliyoruz neler olduğunu paşa paşa yatacaklar sende tarafsız avukatlık yap adil ol lütfen. Daha önceki davalarını da biliyorum. Bu adamlar toplum için tehlikeli inşAllah yasa dışı bahisten elde ettiklerini de kaybeder. Hakettikleri yerdeler.
Avt. Sertbaycığım, senin de bir tarafını kırsınlar, sadece para cezası ödesinler, bu mu adalet? Komikleşme... empati yap.. gerçi sende eminim doğruyu biliyorsun.Beğen (0) Beğenmedim! (0)