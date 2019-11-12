Bulut Akacan'a hapis cezası!

Sanıklar yargılandıkları tüm meselelerden suçlu bulundular. İş insanı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’a 2’şer yıl hapislik cezasına çarptırıldı.

Füsun Cemallar başkanlığında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklara karar bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen mahkemede okundu.

Kararda sanıkların bu olayda birlikte hareket ettiler, vahim zarara yol açtıkları dikkate alındı.

3 sanığın da tüm davalardan suçlu bulunduğu ifade edildi.

Vasıf Kubanov’un avukatı İlker Sertbay karar anında itiraz ederek vahim zararın hukuki karşılığının ne olduğunu hakime anlattığı öğrenildi. Sertbay’ın ardından bir çok örnek vererek suçun karşılığının para cezası olduğunu anlattığı ifade ederek sanıklara para cezası verilmesi gerektiğini söyledi.