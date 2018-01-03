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Bulut Akacan'a 'tamamen duygusal' destek

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Akacan’ın, sosyal medya aracılığıyla farkındalık yaratmak ve Facebook hesabından seçime yönelik yaptığı paylaşımların binin üzerinde beğeni almasını sağlamak için Rusya’da bir şirketle anlaştığı iddia edildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:13
Bulut Akacan'a 'tamamen duygusal' destek
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Yeni Bakış'ın haberine göre, UBP Girne Milletvekili Adayı Bulut Akacan’ın Facebook hesabından yaptığı paylaşımların binin üzerinde “like” aldığı, “like” atanların yüzlercesinin ise, Rus hesabı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Bazı vatandaşlar, Bulut Akacan’ın facebook hesabındaki paylaşımları takip ettiklerini, binin üzerinde beğenisi olan bu paylaşımlara kimlerin “like” attığını öğrenmek için tıkladıklarında yüzlerce Rus hesapla karşılaştıklarını belirterek, “Seçim öncesi bu da oldu. Fazla beğeni ile toplumda farkındalık yaratmak için adaylar buna bile başvurdu” diye konuştu. 

UBP Milletvekili Adayı Bulut Akacan’ın Rusya’da bir şirkete para ödeyerek facebook hesabından yaptığı paylaşımlara “like” atılmasını sağladığı iddia edildi.

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parayı veren düdüğü çalar 2018-01-03 17:21:49

Tüm bu rezilliklerden sonra oy satın almayacağına eminim.

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at hirsizi 2018-01-03 20:28:49

at hirsizi

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