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Bulut Akacan'a tutuklu yargılama!

Bulut Akacan’a mahkeme 3 ayı geçmemek suretiyle cezaevine gönderildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:12
Bulut Akacan'a tutuklu yargılama!

Yasadışı sanal bet suçundan tutuklanan ve yaklaşık 2 haftadır tutuklu bulunan iş insanı Bulut Akacan’a mahkeme 3 ayı geçmemek suretiyle cezaevine gönderildi.

Bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilen Akacan ile birlikte aynı suçlamayla yargılanan iki kişi daha cezaevine gönderildi.

Akacan’ın 2019’da ikinci suçu ile mahkemenin karşısına gelmesi nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi

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Son Güncelleme: 18.09.2019 15:18
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberYargıTutukluAkacanBulut
Yorumlar
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vatandaş 2019-09-18 15:50:33

keser döner sap döner gün gelir hesap döner bulut efendi çuvallara para basma zamanı değil artık hesap verme zamanı aç gözlülüğün doyumsuzluğunun esareti onca gençleri ev tut sanalbet şimdi içerde canlıbet oynarsın

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gercek vatandaş 2019-09-18 16:18:55

sadece buysa assınlar kendini

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Kuzey 2019-09-18 16:41:12

KKTC de adaletin olduğunun ve yargı sisteminin adama göre değil yasaya göre işlediğinin güzel bir örneği.
Tebrikler KKTC Mahkemeleri.

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Ahahahaha 2019-09-18 17:36:24 @Kuzey

Ahahahahahahhaahahahahaha

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vatandaş 2019-09-18 15:25:15

BETER OL

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Hasan civelek 2019-09-18 19:35:11

Akacanın bet işini yapmadığını bilmeyen yoktur adada bence en az 10 yıl yatmalı tüm servetini sanal betten kazandı adaletin acımaması gerek bu tarz adamlara

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