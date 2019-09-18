Bulut Akacan'a tutuklu yargılama!

Yasadışı sanal bet suçundan tutuklanan ve yaklaşık 2 haftadır tutuklu bulunan iş insanı Bulut Akacan’a mahkeme 3 ayı geçmemek suretiyle cezaevine gönderildi.
Bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilen Akacan ile birlikte aynı suçlamayla yargılanan iki kişi daha cezaevine gönderildi.
Akacan’ın 2019’da ikinci suçu ile mahkemenin karşısına gelmesi nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi
Son Güncelleme: 18.09.2019 15:18
keser döner sap döner gün gelir hesap döner bulut efendi çuvallara para basma zamanı değil artık hesap verme zamanı aç gözlülüğün doyumsuzluğunun esareti onca gençleri ev tut sanalbet şimdi içerde canlıbet oynarsın
sadece buysa assınlar kendini
KKTC de adaletin olduğunun ve yargı sisteminin adama göre değil yasaya göre işlediğinin güzel bir örneği.
Tebrikler KKTC Mahkemeleri.
AhahahahahahhaahahahahahaBeğen (1) Beğenmedim! (0)
BETER OL
Akacanın bet işini yapmadığını bilmeyen yoktur adada bence en az 10 yıl yatmalı tüm servetini sanal betten kazandı adaletin acımaması gerek bu tarz adamlara