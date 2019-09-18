Bulut Akacan'a tutuklu yargılama!

Yasadışı sanal bet suçundan tutuklanan ve yaklaşık 2 haftadır tutuklu bulunan iş insanı Bulut Akacan’a mahkeme 3 ayı geçmemek suretiyle cezaevine gönderildi.

Bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilen Akacan ile birlikte aynı suçlamayla yargılanan iki kişi daha cezaevine gönderildi.

Akacan’ın 2019’da ikinci suçu ile mahkemenin karşısına gelmesi nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi