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Bulut Akacan davasında yeni gelişme!

Akacan ile ilgili soruşturmayı, gelinen aşamadan itibaren bağımsız bir polis ekibi yürütecek.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:42
Bulut Akacan davasında yeni gelişme!

Darp olayı ile ülke gündemine oturan Bulut Akacan ile ilgili soruşturmayı, gelinen aşamadan itibaren bağımsız bir polis ekibi yürütecek. Girne'de görev üstlenen polislerin, tüm teamülleri çiğneyerek, Akacan'ı özel hastaneye götürmesi, soruşturmanın seyri açısından da güvensizlik ortamı yaratmıştı...

İşinsanı Erhan Başay’ı ve yanındaki kişiyi darp eden, 3 gün tutukluluk kararı verilen Bulut Akacan’ın “kalp krizi” riski ile Suat Günsel Girne Hastanesi’ne yatırılması ardından yapılan girişimlerle tekrardan devlet hastanesine getirilmesi ülkede gündem oldu.

İş adamının güpegündüz Girne’nin göbeğinde böyle bir darp suçu işlemesi ülkenin ana maddesi olurken tüm süreç içerisinde yaşanan gelişmeler devam ediyor.

Bağımsız polis ekibi soruşturacak

İşinsanı Bulut Akacan ve korumalarının karıştığı darp olayıyla ilgili dava ve soruşturma Girne Polis Müdürlüğü’nden alındı. Girne polisinin dün yaşanan olayların ardından güvenilirliği yitirmesi nedeniyle davayı bağımsız polis ekibi soruşturacak. Lefkoşa ve Mağusa’dan polislerin içerisinde yer alacağı ekip, davayı üstleniyor.

Baybars izahat istiyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugün gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun izahat vermesini istiyor. Baybars’ın Başbakan Tufan Erhürman’dan talep ettiği ‘izahat’ olayıyla ilgili Erhürman’ın ne karar vereceği bakanlar kurulunda ortaya çıkacak.

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Soruşturma açılıyor

Darp olayının yaşanması ve ardından polis odaklı yaşanan gelişmeler hükümeti devreye soktu. Dün akşam gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı konunun üzerine ciddi şekilde gitti. Dün akşam yaşanan olayların nasıl meydana geldiği ile ilgili konuların soruşturulması için hükümetle başsavcılık arasında soruşturma açılması için prosedür tamamlandı.

Hangi yetkiyle götürüldüğü sorgulanıyor

Bulut Akacan’ın Girne Akçiçek Hastanesi’nden Suat Günsel Girne Hastanesi’ne götürülmesi ve yatırılması konusunda yargıcın herhangi bir kararı ve emri olmadığı biliniyor. Ortada karar ve emir olmadan neden böyle bir yol izlendiğinin sorgulanması için soruşturmanın en kısa zamanda başlaması bekleniyor.

Anjiyoyu reddetmişti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, hastanede Bulut Akacan’ın son durumunun tespiti için yapılması gereken anjiyoyu reddettiğini ve Sağlık Bakanlığı’nın gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

Akacan’ın anjiyoyu reddetmesinin ardından yeniden hücreye geri dönmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bulut Akacan
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mmm 2019-01-09 14:10:07

tipini sevsinler... yanına 2 ayı alıp adamları döv sonra da sırıt... her adi suçlunun güya kendine güveni ile yaptığı gülme... korkak götlek yalnız gideydin ya... içerde inşAllah bi öperler seni de görürüm o gülmeyi pislik suratında... millet alacaklı olduğuna yasal yollarla yanaşırken sen borcunu isteyene saldır köpekler gibi... yazık ailene

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vatandaş 2019-01-09 14:13:01

Polis benim en güvendiğim kurumlardan. Yanılıyorsam da üzülürüm. Üzerindeki gölge kalkmalı. Biz polis görünce içimiz rahatlar. Hep öyle hissetmek isteriz. Ayşegül hanıma da bravo.

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yurttaş 2019-01-09 15:59:07

şeffaf bir yargılama ve açıklama bekliyoruz.Gücü gücüne yeter bir ülke istemiyoruzzzzzz

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kartal 2019-01-09 16:01:05

bu şahıs nerde şimdi

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