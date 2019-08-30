Bulut Akacan'ın tutuklanması bekleniyor... 

Mali Suçları önleme şubesi ekiplerince yapilan baskında yasadışı sanal bet oynatıldığı gerekçesiyle çok sayıda kişi tutuklanarak polis merkezine götürüldü. Gazetemizin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre polisin sanal bet oynatan şirketlerin Bulut Akacan'a ait olduğu yönünde şüpheleri bulunduğunu ve bu doğrultuda itiraflar yapıldığı öğrenildi . Bulut Akacan'ın tutuklanmasi bekleniyor Polis çevrelerinden güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre sanal bet oynatıldığı şüphesiyle tutuklanan zanlılardan bazılarının Bulut Akacan'ın yanında çalıştıklarını itiraf ettiklerini iddia ediliyor ve tutuklanması için mahkeme emri çıkarıldığı öne sürülüyor.