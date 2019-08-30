Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Bulut Akacan'ın tutuklanması bekleniyor... 

Girne'de bugün öğleden sonra Bulut Akacan'ın yaptığı sitedeki dairelere polis operasyonu yapıldı. Bulut Akacan'ın tutuklanmasi bekleniyor...

30 Ağustos 2019 Cuma 09:14
Bulut Akacan'ın tutuklanması bekleniyor... 

Mali Suçları önleme şubesi ekiplerince yapilan baskında yasadışı sanal bet oynatıldığı gerekçesiyle çok sayıda kişi tutuklanarak polis merkezine götürüldü. Gazetemizin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre polisin sanal bet oynatan şirketlerin Bulut Akacan'a ait olduğu yönünde şüpheleri bulunduğunu ve bu doğrultuda itiraflar yapıldığı öğrenildi . Bulut Akacan'ın tutuklanmasi bekleniyor Polis çevrelerinden güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre sanal bet oynatıldığı şüphesiyle tutuklanan zanlılardan bazılarının Bulut Akacan'ın yanında çalıştıklarını itiraf ettiklerini iddia ediliyor ve tutuklanması için mahkeme emri çıkarıldığı öne sürülüyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bulut Akacan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları
Oruç Reis Antalya Konyaaltı sahilinde
Oruç Reis Antalya Konyaaltı sahilinde
Federasyonlara 5.5 Milyon TL
Federasyonlara 5.5 Milyon TL

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim