Bulut Akacan Mahkemeye Çıkartıldı

Sanal Bet operasyonu kapsamında dün tutuklanan iş insanı Bulut Akacan bu sabah mahkemeye çıkartıldı.
Girne'de FEO ELEGANCE sitesine yapılan Sanal Bet operasyonunda Bulut Akacan'ın dayısı Okan Erdoğan ve personeli 10 kişinin ardından Bulut Akacan da dün akşam tutuklanmıştı.
Girne de tekbir oto galerinin sahibiyim ben ömer kızıltaş 2 tane bahis sitem var paraları kuyumcu abim üzerinden ve galerideki çalışanlar üzerinden aklıyorum şuan ukrayna dayım gelin bemi de alin
Helal olsun Bulut Baba,
kalebet158.com ve milasbet45.com bulut akacanındır istiyene tum personelin real ismi ve skype isimlerini paylasabirim
kalebet158.com ve milasbet45.com bulut akacanındır istiyene tum personelin real ismi ve skype isimlerini paylasabirim