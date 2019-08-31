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Bulut Akacan Mahkemeye Çıkartıldı

Sanal Bet operasyonu kapsamında tutuklandı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:32
Bulut Akacan Mahkemeye Çıkartıldı

Sanal Bet operasyonu kapsamında dün tutuklanan iş insanı Bulut Akacan bu sabah mahkemeye çıkartıldı. 

Girne'de FEO ELEGANCE sitesine yapılan Sanal Bet operasyonunda Bulut Akacan'ın dayısı Okan Erdoğan ve personeli 10 kişinin ardından Bulut Akacan da dün akşam tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulut Akacan
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Ömer Kızıltaş 2019-08-31 10:40:43

Girne de tekbir oto galerinin sahibiyim ben ömer kızıltaş 2 tane bahis sitem var paraları kuyumcu abim üzerinden ve galerideki çalışanlar üzerinden aklıyorum şuan ukrayna dayım gelin bemi de alin

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Hakan 23 Cm 2019-08-31 11:36:07

Helal olsun Bulut Baba,

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ahmet arslan 2019-08-31 14:37:48

kalebet158.com ve milasbet45.com bulut akacanındır istiyene tum personelin real ismi ve skype isimlerini paylasabirim

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mehmet emin 2019-08-31 14:41:22

kalebet158.com ve milasbet45.com bulut akacanındır istiyene tum personelin real ismi ve skype isimlerini paylasabirim

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