Bulut Akacan Mahkemeye Çıkartıldı

Sanal Bet operasyonu kapsamında dün tutuklanan iş insanı Bulut Akacan bu sabah mahkemeye çıkartıldı.

Girne'de FEO ELEGANCE sitesine yapılan Sanal Bet operasyonunda Bulut Akacan'ın dayısı Okan Erdoğan ve personeli 10 kişinin ardından Bulut Akacan da dün akşam tutuklanmıştı.