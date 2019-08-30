Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Bulut Akacan tutuklandı!

30 Ağustos 2019 Cuma 23:00
Bulut Akacan tutuklandı!

İş insanı Bulut Akacan dün gerçekleştirilen sanal bet operasyonu sonrası tutuklandı. Girne'de FEO ELEGANCE sitesinde dün yapılan Sanal Bet operasyonunda Bulut Akacan'ın dayısı Okan Erdoğan ve personeli 10 kişinin ardından Bulut Akacan da tutuklama emri ile tutuklanarak ifadesi alınmak üzere Lefkoşa'daki Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Sanal Bet operasyonu ile ilgili tutuklanan Bulut Akacan'ın ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Akacan yarın mahkemeye çıkartılacak.

banner22
Son Güncelleme: 30.08.2019 23:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayet zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Cinayet zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Unutulan parayı çaldı
Unutulan parayı çaldı
30 Ağustos Zafer Bayramı İskele'de de kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı İskele'de de kutlandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim