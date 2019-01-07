Ülkemizin ünlü iş insanlarından Bulut Akacan tutuklandı. Öğrenilen bilgiye göre uzun süredir Bulut Akacan’dan parasını isteyen Erhan Başay'ı ve yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu korumaları ile döven Bulut Akacan tutuklandı. Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu bugün öğle saatlerinde yemek yemek için Girne’de bir restoranda oturdu. Kısa süre sonra Bulut Akacan ve iki koruması mekana girerek Başay ve Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp etti. Öte yandan Erhan Başay, uzun süredir Bulut Akacan’dan alacağını tahsil etmeye çalışıyordu.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, Bulut Akacan, yanındaki iki koruması (V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29)) aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp etti.

Ayrıca V.G, Erhan Başay''ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep oldu. Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. Bulut Akacan ve korumaları V.G, ile O.Ö. tutuklanırken olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.