Ülkemizin ünlü iş insanlarından Bulut Akacan tutuklandı. Öğrenilen bilgiye göre uzun süredir Bulut Akacan’dan parasını isteyen Erhan Başay'ı ve yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu korumaları ile döven Bulut Akacan tutuklandı. Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu bugün öğle saatlerinde yemek yemek için Girne’de bir restoranda oturdu. Kısa süre sonra Bulut Akacan ve iki koruması mekana girerek Başay ve Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp etti. Öte yandan Erhan Başay, uzun süredir Bulut Akacan’dan alacağını tahsil etmeye çalışıyordu.
Bugün saat 14.00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, Bulut Akacan, yanındaki iki koruması (V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29)) aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp etti.
Ayrıca V.G, Erhan Başay''ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep oldu. Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. Bulut Akacan ve korumaları V.G, ile O.Ö. tutuklanırken olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
Efendilik galmamış yazık. Esgiden borcu olan insan utanırdı. Aç galayımda aman sırtımdan yük galksın derdi.
Yokda borcunu isdeyendene dayak atacak? Terbiye edilmemiş veletden ne farkı var bu davranışın? Ayıp ayıp
Babası Mehmet Bey de ne kadar efendi bir adam..Bu nerden çekti böyle çektiği damarlar kurusun pisliğin...Bu bondoboksilerde hep vardır bu kompleksler bu kendini ispat etme sorunları..Ama en sonunda zararı kendilerine dokunur..Lanet olsun kendine...Beğen (1) Beğenmedim! (1)
Cahile para ve güç teslim edildi kaldıramadı! Aklın yetmediği yerde şiddet başlar!
Birda bu davari milletvekili adayi koydu bazilari...memlekete bak...ortakik voyvoda doldu..
mamleket voyvoda doldu
Memleket BULUT AKACAN gibi adamlarla gurur duymalı ;)Beğen (0) Beğenmedim! (2)
BULUT AKACAN yaptıysa bir bildiği vardır. KRALA LAF SÖYLEMEYE GÖTÜNÜZ YETMEZ.
bulutcugum yolun sonuna geldın .garagoz voyvoda senı,memleket sızın elınıze verıldı hem oparalı askerlernın zanneden.Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Hassiktir ordan bre pislik...El si..ni görmeyen kendi si..ni mertek zannedermiş...Su testileri hep su yolunda kırılmıştır...Bu memleket bu olayları kaldırmaz...Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Bakalım paramı güçlü . Adalet mi ?
Ha cevabı ben biliyorum.
Ahmet, senin yuzunden geldi bu ülke bu hale!
ALLAHın adeleti şaşmaz hiç bir zaman