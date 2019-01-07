Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
iOS 13 geliyor! İşte iPhone ve iPad'lerin geleceği son nokta
iOS 13 geliyor!
Almanya'da hacker şoku: Cumhurbaşkanı'nın bile kimlik bilgilerini çaldılar
Almanya'da hacker şoku
banner40

Bulut Akacan tutuklandı!

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:40
Bulut Akacan tutuklandı!

Ülkemizin ünlü iş insanlarından Bulut Akacan tutuklandı. Öğrenilen bilgiye göre uzun süredir Bulut Akacan’dan parasını isteyen Erhan Başay'ı ve yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu korumaları ile döven Bulut Akacan tutuklandı. Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu  bugün öğle saatlerinde yemek yemek için Girne’de bir restoranda oturdu. Kısa süre sonra Bulut Akacan ve iki koruması mekana girerek Başay ve Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp etti. Öte yandan Erhan Başay, uzun süredir Bulut Akacan’dan alacağını tahsil etmeye çalışıyordu. 

Bugün saat 14.00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, Bulut Akacan, yanındaki iki koruması (V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29))  aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp etti. 

Ayrıca V.G, Erhan Başay''ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep oldu. Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. Bulut Akacan ve korumaları  V.G, ile O.Ö. tutuklanırken olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ne memleket 2019-01-07 22:19:08

Efendilik galmamış yazık. Esgiden borcu olan insan utanırdı. Aç galayımda aman sırtımdan yük galksın derdi.
Yokda borcunu isdeyendene dayak atacak? Terbiye edilmemiş veletden ne farkı var bu davranışın? Ayıp ayıp

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Veli 2019-01-07 22:32:29 @Ne memleket

Babası Mehmet Bey de ne kadar efendi bir adam..Bu nerden çekti böyle çektiği damarlar kurusun pisliğin...Bu bondoboksilerde hep vardır bu kompleksler bu kendini ispat etme sorunları..Ama en sonunda zararı kendilerine dokunur..Lanet olsun kendine...

Beğenmedim! (1)
Avatar
Gıbrızlı 2019-01-07 22:24:49

Cahile para ve güç teslim edildi kaldıramadı! Aklın yetmediği yerde şiddet başlar!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ugur 2019-01-07 23:08:47

Birda bu davari milletvekili adayi koydu bazilari...memlekete bak...ortakik voyvoda doldu..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cansu 2019-01-07 21:34:06

mamleket voyvoda doldu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
caner 2019-01-07 21:41:43 @cansu

Memleket BULUT AKACAN gibi adamlarla gurur duymalı ;)

Beğenmedim! (2)
Avatar
ahmet 2019-01-07 21:40:55

BULUT AKACAN yaptıysa bir bildiği vardır. KRALA LAF SÖYLEMEYE GÖTÜNÜZ YETMEZ.

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Misafir Avatar
vatandas 2019-01-07 22:19:46 @ahmet

bulutcugum yolun sonuna geldın .garagoz voyvoda senı,memleket sızın elınıze verıldı hem oparalı askerlernın zanneden.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
vatandaş 2019-01-07 22:14:28 @ahmet

Hassiktir ordan bre pislik...El si..ni görmeyen kendi si..ni mertek zannedermiş...Su testileri hep su yolunda kırılmıştır...Bu memleket bu olayları kaldırmaz...

Beğenmedim! (0)
Avatar
Vey 2019-01-07 23:27:56

Bakalım paramı güçlü . Adalet mi ?
Ha cevabı ben biliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kktc gevreği 2019-01-07 23:30:14

Ahmet, senin yuzunden geldi bu ülke bu hale!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tayfun 2019-01-07 23:31:20

ALLAHın adeleti şaşmaz hiç bir zaman

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Tatar: KIBTEK’te yanlış işler yapılıyor
Tatar: KIBTEK’te yanlış işler yapılıyor
Güngördü: “Spora katkımız sürecek”
Güngördü: “Spora katkımız sürecek”
DAÜ’de “Trade Master Finans Laboratuvarı” açıldı
DAÜ’de “Trade Master Finans Laboratuvarı” açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim