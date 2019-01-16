Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
banner40

Bulut Akacan’a anjiyo yapıldı

İş insanı Bulut Akacan’a anjiyo yapıldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:30
Bulut Akacan’a anjiyo yapıldı

banner41
Korumalarıyla iki kişiyi darp eden ve tutuklanan ardından da Devlet Hastanesi’nde anjiyo olmayı kabul etmeyen iş insanı Bulut Akacan’a anjiyo yapıldı. Bu sabah saatlerinde Girne’de özel bir hastanede yapılan anjiyo sonrasında kalp damarlarında genişleme olduğu tespit edilen Akacan’ın tedavisine başlandı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bulut AkacanAnjiyo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nnn 2019-01-16 14:29:32

iş hayvanı mı dedi o...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
NRMN 2019-01-16 15:43:51 @nnn

HAYVAN SENSİN HEMDA ÖKÜZ CİNSİNDEN

Beğenmedim! (1)
Avatar
yurttaş 2019-01-16 13:57:02

na akacanmı be gardaş usandık vAllahi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cansu 2019-01-16 14:19:18

damarı çekilsin artık da kurtulalım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
NRMN 2019-01-16 15:44:57 @cansu

GURTULMAK İSDERSAN GİT GENDİ DAMARINI ÇEKTİRT PİSLİK

Beğenmedim! (1)
Avatar
Kıbrıslı 2019-01-16 15:46:58

Paranın amk işte devletmiş yalan dolan para devleti sadece

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cansu 2019-01-16 15:58:08

NRMN SEN NE GADAR YEDİN BE GANI BOZUK

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Polis uyardı: Bu yola dikkat!
Polis uyardı: Bu yola dikkat!
Yeni Tür Patatesler Türkmenköy’de Deneniyor
Yeni Tür Patatesler Türkmenköy’de Deneniyor
Sol Hareketten Vicdani Ret Açıklaması: “Düşünceyi Hapsedemezsiniz”
Sol Hareketten Vicdani Ret Açıklaması: “Düşünceyi Hapsedemezsiniz”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim