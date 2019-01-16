Bulut Akacan’a anjiyo yapıldı

Korumalarıyla iki kişiyi darp eden ve tutuklanan ardından da Devlet Hastanesi’ndeolmayı kabul etmeyen iş insanı’a anjiyo yapıldı. Bu sabah saatlerinde Girne’de özel bir hastanede yapılan anjiyo sonrasında kalp damarlarında genişleme olduğu tespit edilen Akacan’ın tedavisine başlandı.