16 Ocak 2019 Çarşamba 13:30
Korumalarıyla iki kişiyi darp eden ve tutuklanan ardından da Devlet Hastanesi’nde anjiyo
olmayı kabul etmeyen iş insanı Bulut Akacan
’a anjiyo yapıldı. Bu sabah saatlerinde Girne’de özel bir hastanede yapılan anjiyo sonrasında kalp damarlarında genişleme olduğu tespit edilen Akacan’ın tedavisine başlandı.
iş hayvanı mı dedi o...
HAYVAN SENSİN HEMDA ÖKÜZ CİNSİNDENBeğen (0) Beğenmedim! (1)
na akacanmı be gardaş usandık vAllahi
damarı çekilsin artık da kurtulalım
GURTULMAK İSDERSAN GİT GENDİ DAMARINI ÇEKTİRT PİSLİKBeğen (0) Beğenmedim! (1)
Paranın amk işte devletmiş yalan dolan para devleti sadece
NRMN SEN NE GADAR YEDİN BE GANI BOZUK