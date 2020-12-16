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BULUTOĞLULARI: “UBP’DE KIRGINLIKLAR UZUN SÜRMEZ”

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Üyesi Cemal Bulutoğluları, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:18
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BULUTOĞLULARI: “UBP’DE KIRGINLIKLAR UZUN SÜRMEZ”

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Üyesi Cemal Bulutoğluları, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet oluşumunu değerlendiren Bulutoğluları, “Ben UBP içinde kabinede görev almayan arkadaşların kırgınlıkları olduğuna inanmıyorum. Bizim partide kırgınlıklar olsa bile uzun süreli olmaz, kısa süreli olur” dedi.

Halkın Partisi’nin büyük çoğunluğunun UBP kökenli olduğunu söyleyen Bulutoğluları​​​​​​​, “UBP en eski partidir. Denktaş Bey’in kurduğu bir partidir. O günlerden bu günlere gelmiştir. O yüzden kendi partisi içinde mutsuz olan insanların, UBP’ye gelmeleri de çok normaldir” dedi.

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