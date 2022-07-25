Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

“Buna müsamaha gösterilemezdi"

Başbakan Ünal Üstel Tarafından beklenen Görev değişikliği yapıldı: 

25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:44
344 Okunma
“Buna müsamaha gösterilemezdi"
banner48

Başbakan Ünal Üstel, piyango biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili Piyangolar Birimi’nde görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Başbakan Üstel, Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın getirildiğini bildirdi. Bu arada Başbakan Üstel Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığı belirtti. 


Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin en önemli halkalarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeni ile hazırlanan Devlet Piyangosu biletlerinde kullanılan hatalı görselle ilgili gerekenin yapıldığını açıkladı. 
Üstel, yapılan hatanın kabul edilemez olduğunu ifade ederek “buna müsamaha gösterilemezdi, bu konuda gerekli müdahaleler yapıldı. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için de her türlü tedbiri alıyoruz” dedi. 
Başbakan Üstel Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı görevine de Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığını açıkladı. 

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ünal ÜstelPiyango Biletleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kurtarılacak bir memleket kalmayacak"
"Kurtarılacak bir memleket kalmayacak"
Bir haftada 25 yangın!
Bir haftada 25 yangın!
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'ye gidiyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim