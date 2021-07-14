Bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.
Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta kuvvette esecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 40, sahillerde ise 37 derece dolaylarında olacak.
KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 14 Temmuz 2021 Çarşamba için hava tahminleri...
Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.
Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta kuvvette esecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 40, sahillerde ise 37 derece dolaylarında olacak.