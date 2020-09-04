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Bunaltıcı sıcaklıklar devam ediyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, sıcaklığın 39-42 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.

04 Eylül 2020 Cuma 14:58
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Bunaltıcı sıcaklıklar devam ediyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, sıcaklığın 39-42 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada bir hafta süreyle havanın açık ve az bulutlu olacağı açıklandı.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde Pazar ve Pazartesi 35-38, diğer günlerde 39-42, sahillerde ise 32-35 derece santigrat dolaylarında seyredecek

Pazar sabahı yer yer sis bekleniyor.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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