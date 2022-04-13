“Bundan 2 ay önce AD-HOC komite kurulmasını önermiştik. Bugün AD-HOC komite konuşuyoruz”

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HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Baybars, “Bundan 2 ay önce AD-HOC komite kurulmasını önermiştik. Bu devleti oluşturan iki yönetimden birini değiştirmek istiyorsanız bunu tüm kesimlerle paylaşarak yaparsınız. Bugün gelinen noktada AD-HOC komite konuşuyoruz. Bu belediyeler reformunun 2005 yılından beri konuşuyoruz. Herkesin farklı fikirleri ve güncel doneleri var. Bunu komitede görüşüp kısa sürede geçirmemeniz için hiçbir neden yok. Oy çokluğu ile değil konsensüsle bunu sağlamanız önemlidir” ifadelerini kullandı.

Baybars, “Sayıyı kaç yaptığınızın önemi o belediyelere hangi yetkileri vereceğiniz, o belediyelerin yatırım yapabilecek ve hizmet sunabilecek, büyük yatırımlar yapabilecek ve hayata geçirebileceği, öz kaynağını artırabilecek yetkilerle donatabilecek bir yapıya kavuşturabilir ve o noktalarda anlaşırsanız sayı ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.