Bunu da gördük

Koronavirüs Salgını yüzünden bir çok ülke uçuşları durdurma kararı almıştı. Kuzey Kıbrıs gibi Güney Kıbrıs’ta hava sahasını uçuşlara kapattı.

Hemen karşımızda Türkiye ve dünyanın en çok iniş-kalkışın yapıldığı Antalya Havalimanı başta olmak üzere Adana ve Hatay Havalimanları da an itibari uçak iniş kalkışları durmuş durumda.

Havadaki trafiği gösteren Flightradar uygulaması 12.30 itibari ile gökyüzündeki sessizliği böyle görüntüledi.