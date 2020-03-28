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Hava sahası bomboş

28 Mart 2020 Cumartesi 11:58
1589 Okunma
Bunu da gördük

Koronavirüs Salgını  yüzünden bir çok ülke uçuşları durdurma kararı almıştı. Kuzey Kıbrıs gibi Güney Kıbrıs’ta hava sahasını uçuşlara kapattı.
Hemen karşımızda Türkiye ve dünyanın en çok iniş-kalkışın yapıldığı Antalya Havalimanı başta olmak üzere Adana ve Hatay Havalimanları da an itibari uçak iniş kalkışları durmuş durumda. 
Havadaki trafiği gösteren Flightradar uygulaması 12.30 itibari ile gökyüzündeki sessizliği böyle görüntüledi.

Son Güncelleme: 28.03.2020 13:03
Anahtar Kelimeler:
UçakHava Sahası
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Cenk 2020-03-28 12:37:11

Öğrenci mi gelsin. Çokkk beklersinnnn

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