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Bunu yapan insan olamaz!

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:39
Bunu yapan insan olamaz!
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KKTC’de zaman zaman yaşanan hayvan zehirlemelerine dün gece bir yenisi daha eklendi. 

Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde dün gece sokak hayvanları zehirlendi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaş her yıl iki kez sokak hayvanlarının zehirlendiğini ve  yine bir sürü kedi ile köpeğin telef olduğu belirtti. Bölge sakinleri  her yıl polise ve belediyeye haber verdiklerini  ama hiç bir şekilde caydırıcı önlem alınmadığını söyledi. Vatandaşlar, yaşanan bu katliama isyan etti.  Öldürülen kedilerden bir tanesinin yeni doğum yaptığını ve yavrularının annesiz kaldıklarını ifade edildi. Anneleri öldürlen kedilere vatandaşlar sahip çıktı. Zehirlenerek öldürülen kedilerden bir tanesi çöp kutusuna atıldı.

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Anneleri öldürlen kedilere vatandaşlar sahip çıktı.

***

Öldürülen kedilerden bir tanesi çöp kutusuna atıldı.

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erol veled 2019-04-27 18:33:16

Allah bin belasini versin boyle pis sapik ve katil ruhlu insanlarin. Tabii bunu yapanlara insan denirse .Temennim bir an once bunu yapanlarin yakalanmasidir.

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