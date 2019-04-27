Bunu yapan insan olamaz!

KKTC’de zaman zaman yaşanan hayvan zehirlemelerine dün gece bir yenisi daha eklendi.

Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde dün gece sokak hayvanları zehirlendi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaş her yıl iki kez sokak hayvanlarının zehirlendiğini ve yine bir sürü kedi ile köpeğin telef olduğu belirtti. Bölge sakinleri her yıl polise ve belediyeye haber verdiklerini ama hiç bir şekilde caydırıcı önlem alınmadığını söyledi. Vatandaşlar, yaşanan bu katliama isyan etti. Öldürülen kedilerden bir tanesinin yeni doğum yaptığını ve yavrularının annesiz kaldıklarını ifade edildi. Anneleri öldürlen kedilere vatandaşlar sahip çıktı. Zehirlenerek öldürülen kedilerden bir tanesi çöp kutusuna atıldı.

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Öldürülen kedilerden bir tanesi çöp kutusuna atıldı.