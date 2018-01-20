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"Bunun adı sivil darbe"

Yüzde 36 oy ve 21 milletvekili ile sandıktan birinci sıra çıkan UBP ile kimse koalisyon kurmak istemedi. Peşi sıra gelen dört parti koalisyon için görüşmelere başladı. UBP'li vekillerin tepkisi büyüdü.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:39
"Bunun adı sivil darbe"
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Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün 4’lü koalisyon arayışındaki partilere yönelik eleştirisi parti tabanında destek buldu.

UBP’li vekiller Havadis’e yaptığı açıklamada, 7 Ocak’ta yapılan Erken Genel Seçim’de halkın iradesi ile Ulusal Birlik Partisi’nin birinci parti olarak sandıktan çıktığını ve halkın iradesine saygı gösterilerek hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesi gerektiğini kaydetti.

UBP’li vekiller, 4’lü koalisyon arayışındaki partilerin bu yaklaşımlarının halkın iradesi ile örtüşmediği görüşünü ortaya koydu.

HP ve CTP de eleştirildi

UBP’li bazı vekiller, ayrıca Halkın Partisi’nin UBP’ye yönelik tavrını ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 4’lü koalisyon yaklaşımını da eleştirdi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre yaptığı açıklamada, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’In seçim öncesinde Ulusal Birlik Partisi’ne, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne ve Demokrat Parti’ye yönelik ciddi suçlamalarda bulunurken seçim sonrasında CTP ve DP’ye yapmış olduğu muhalefeti geri çektiğini, UBP’ye karşı ithamlarını ise sürdürmeye devam ettirdiğini dile getirdi.

Töre, “Sayın Özersay’ın, seçim öncesi ithamlarda bulunduğu CTP ve DP ile koalisyona şimdi ‘evet’, Ulusal Birlik Partisi ile koalisyona ‘hayır’ yaklaşımı dikkatlerden kaçmamaktadır. Halkın Partisi’nin istikrarlı bir söylemi yoktur. Bu da Sayın Kudret Özersay’ın çok derin hesaplar yaptığını ortaya çıkarmaktadır” diye konuştu.

Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ise 4’lü koalisyona öncülük etme yaklaşımının söylemleri ile ters düştüğünü savundu. 

Sucuoğlu: Hükümeti kurma görevi UBP’ye verilmeli

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin seçim sandığından en yüksek oyu alarak birinci parti çıktığını belirterek hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi gerektiğini, UBP’nin hükümeti kurmayı başaramaması halinde ise görevin en yüksek oy alan ikinci partiye verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde gurup kurmaya hak kazanan partilerin ise kişisel sorunlarını bir kenara bırakarak parti programı bazında Ulusal Birlik Partisi ile masaya oturması gerektiğini ifade etti.

Sucuoğlu şunları söyledi: “7 Ocak’ta yapılan seçim başa baş giden bir seçim olmadı. UBP’nin 21 vekil, ana muhalefetin ise 12 milletvekili çıkardığı bir seçim geçirdik. Doğru olan hükümet kurma görevinin özellikle UBP Genel Başkanına verilmesidir. Eğer UBP, hükümeti kuramazsa o zaman tabiî ki ana muhalefet partiye bu görev verilmesi gerekir.  4’lü koalisyonun önceden anlaşılması, bu hususta gayri resmi onaya varmaları ve Cumhurbaşkanına bildirmeleri doğru değildir. Ayrıca diğer partiler hükümet kurma görüşmelerinde UBP ile masaya otururken kişisel sorunlarını, duygularını bir kenara bırakıp, programsal bazda masaya oturmaları gerektiği görüşündeyim. Partilerin kişisel sıkıntıların hükümet kurmada büyük rol oynamaması gerektiğini düşünüyorum.”

Taçoy: Halk günü geldiğinde cevabını verir

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin her dönem halkın iradesine saygı duyarak hem iktidarda hem de muhalefette görev almaya hazır olduğunu söyleyerek halk iradesini yansıtmayan yaklaşımlara en iyi cevabı günü geldiğinde yine halkın vereceğini söyledi.

Taçoy, “Halkın beklentilerinin, taleplerinin analizi iyi yapılmalı ve iradesine saygı duyulmalıdır. Ancak halk iradesini yansıtmayan yaklaşımlara, kararlara ve davranışlara en iyi cevabı verecek olan da yine halktır. UBP, her zaman hem iktidara hem muhalefete hazır olmuş, halkın verdiği görevin sorumluluğunu en iyi şekilde taşımıştır. 7 Ocak’ta yapılan seçimlerde halk iradesini ortaya koymuştur.  Halkın iradesi UBP’nin iktidarını göstermiştir” diye konuştu.

Töre: 4’lü koalisyon halkın iradesi ile örtüşmemektedir

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, 7 Ocak Erken Genel Seçim’in sonuçlarına göre Cumhuriyet Meclisi’nde gurup kurmaya hak kazanan iki partinin toplam vekil sayısının Ulusal Birlik Partisi’nin vekil sayısına eşit olduğunu söyleyerek Ulusal Birlik Partisi’nin kuracağı bir koalisyon modelinin halkın iradesi olarak göründüğünü kaydetti. 4’lü bir koalisyona girilmesinin halkın iradesi ile örtüşmediğini ifade eden Töre, “Kurulması başarılırsa bu 4’lü koalisyonun halkın sandıkta vermiş olduğu irade karşısında uzun vadeli bir koalisyon olma ihtimali çok zayıftır” dedi.

“Özersay derin hesaplar yapmaktadır”

Zorlu Töre, ayrıca Halkın Partisi’nin UBP’ye yönelik tavrını ve CTP’nin 4’lü koalisyon yaklaşımını da eleştirdi.

Töre, şunları kaydetti: “Burada anahtar durumunda bulunan Halkın Partisi’nin seçim öncesinde büyük suçlamalar yaptığı Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Demokrat Parti ile koalisyona şimdi ‘evet’, Ulusal Birlik Partisi ile koalisyona ‘hayır’ yaklaşımı dikkatlerden kaçmamaktadır. Halkın Partisi, CTP ve DP’ye yapmış olduğu muhalefeti geri çekerek sadece UBP’ye karşı ithamlarını sürdürmeye devam ettirmektedir. Halkın Partisi’nin istikrarlı bir söylemi yoktur. Bu da Sayın Kudret Özersay’ın çok derin hesaplar yaptığını ortaya çıkarmaktadır. 

Berova: Halk UBP’yi iktidarın bir parçası olarak görmek istiyor

UBP Lefkoşa Milletvekili Özdemir Berova, 7 Ocak’ta yapılan seçimde, halkın iradesini net bir şekilde sandığa yansıttığını ve Ulusal Birlik Partisi’nin yüzde 36 oy alarak sandıktan çıktığını kaydetti.

Berova şunları söyledi: “7 Ocak seçimlerinde yüzde 36 oy ile UBP, açık ara birinci olmuştur. UBP’nin oy oranına en yakın iki partinin çıkardığı milletvekili sayılarının toplamı UBP milletvekili sayısına ancak eşittir. Halk demokratik şekilde iradesini ortaya koymuş, UBP’yi iktidarın bir parçası olarak görmek istediğini sandığa yansıtmıştır. 2013 yılında yapılan seçimde, CTP birinci parti olarak sandıktan çıkmış, diğer partiler de halkın bu iradesine saygı göstererek CTP başkanlığında hükümetin kurulmasına olanak sağlamıştı. Ancak şimdi burada anormal bir durum sezinliyoruz. Bu demokrasiye uyan bir durum değildir. Doğru olan yaklaşım; hükümet çalışmaları için parti olarak gelir, şartları ortaya koyarsınız, o şartlar çerçevesinde uzlaşılır veya uzlaşılamaz. Ama peşin tavırlar, davranışlar doğru yaklaşımlar değildir.”

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Doğru Söz 2018-01-20 13:19:37

Ben DP ci değilim ama şerefli hiç bir kimse DP yi kendini çalan UBP ile koalisyon kurmadı diye suçlayamaz. Hep menfaat değil biraz da şeref ve haysiyet.

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