Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Bunun affı olmaz

200 adet Extacy ithal eden Serhat Yenigül'e 3 yıl hapislik verildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:42
Bunun affı olmaz

Melin Dobran

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye’den 200 adet extacy türü uyuşturucu hap ithal eden sanık Serhat Yenigül hakkındaki kararını dün açıkladı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. 

Başkan Melek Esendağlı, kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini ancak sanığın ülkemize ithal ettiği miktarın 200 adet uyuşturucu hap olduğunu ve bu denli yüklü miktarda uyuşturucu söz konusu olunca hafifletici sebeplerin ceza takdirine etkisinin az olduğunu belirtti. 

Hapları tuvalete sakladı

Sanığın ithal ettiği ve tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin şahsi kullanım için olmadığının miktar değerlendirildiğinde açıkça görüldüğüne vurgu yapan Başkan Esendağlı, sanığın ayrıca söz konusu uyuşturucu hapların bir miktarını umuma açık bir tuvalet içerisine gizlediğini ve bu nedenle konu maddeyi diğer insanlarında rahatlıkla ulaşa bileceği bir yerde tuttuğunu belirtti.

Başkan Melek Esendağlı, bu olgular ışığında sanığa kamu menfaatini ön planda tutan bir ceza takdir etmek gerektiğini belirterek, sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri 200 adet uyuşturucu hap ithal ve tasarruf suçundan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Diyalog Gazetesi

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Anayolda giderken yandı!
Anayolda giderken yandı!
Yine et skandalı!
Yine et skandalı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim