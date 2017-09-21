Bunun affı olmaz

Melin Dobran

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye’den 200 adet extacy türü uyuşturucu hap ithal eden sanık Serhat Yenigül hakkındaki kararını dün açıkladı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı.

Başkan Melek Esendağlı, kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini ancak sanığın ülkemize ithal ettiği miktarın 200 adet uyuşturucu hap olduğunu ve bu denli yüklü miktarda uyuşturucu söz konusu olunca hafifletici sebeplerin ceza takdirine etkisinin az olduğunu belirtti.

Hapları tuvalete sakladı

Sanığın ithal ettiği ve tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin şahsi kullanım için olmadığının miktar değerlendirildiğinde açıkça görüldüğüne vurgu yapan Başkan Esendağlı, sanığın ayrıca söz konusu uyuşturucu hapların bir miktarını umuma açık bir tuvalet içerisine gizlediğini ve bu nedenle konu maddeyi diğer insanlarında rahatlıkla ulaşa bileceği bir yerde tuttuğunu belirtti.

Başkan Melek Esendağlı, bu olgular ışığında sanığa kamu menfaatini ön planda tutan bir ceza takdir etmek gerektiğini belirterek, sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri 200 adet uyuşturucu hap ithal ve tasarruf suçundan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.