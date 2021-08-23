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“Burada birileri varsayımla liste hazırlıyor!”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum kesiminin iptal ettiği iddia edilen pasaportlarla ilgili ilk açıklamayı Gündem Kıbrıs’a yaptı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:09
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“Burada birileri varsayımla liste hazırlıyor!”

ÇİĞDEM AYDIN - Özel Haber

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum kesiminin iptal ettiği iddia edilen pasaportlarla ilgili ilk açıklamayı Gündem Kıbrıs’a yaptı.

Ertuğruloğlu, “Benim Rum Pasaportum olmadı ki iptal etsinler. Burada birileri varsayımla liste hazırlıyor” dedi.

Ertuğruloğlu, “1960 “Kıbrıs Cumhuriyeti” kurulduğunda benim de herkes gibi kimliğim vardı. Pasaportta almıştım seyahat edebilmek için. Ama 1974’ten itibaren ben Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne zaten ne geçtim, ne kimlik aldım ne de pasaport aldım” şeklinde konuştu

Anahtar Kelimeler:
Tahsin ErtuğruloğluPasaport
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