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"Burada güzel anılar biriktirdik"

Kıbrıs’ta 51 yıl önce görev yapan Danimarkalı BM Barış Gücü askerleri her yıl anılarını yad etmek için Kıbrıs’a geliyor. Kıbrıs’ı çok sevdiklerini söyleyen askerler kalmak için de Kuzeyi tercih ediyor

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:20
"Burada güzel anılar biriktirdik"

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Ülkemizde 51 yıl önce BM Barış Gücü olarak çalışan bir grup Danimarkalı her yıl görev yaptıkları Kıbrıs’a anılarını yeniden hatırlamak için geliyor. Adaya geldiklerinde mutlaka Arasta’daki Yafa Kafe’de toplanan grup bu organizasyonu bir gelenek haline getirdi.  Yafa Kafe’de toplanan Barış Gücü askerleri orada güzel vakit geçirerek, geçmişi yad ediyor. 10 yıl var kalmak ve gezmek için ise KKTC’yi tercih eden Danimarkalı eski Barış Gücü askerleri, Kıbrıs’ta olmaktan memnun olduklarını söylüyor. Geçtiğimiz yıl da Yafa Kafe’de toplanan eski askerler özel tişört basarak 50’inci yıllarını kutlamışlardı.

Yıllarca Güney Kıbrıs’ta Aya Napa’da kalan ve 10 yıldır kalmak ve gezmek için Kuzey Kıbrıs’ı tercih ediyor grubun rehberliğini ve onları buraya getirme görevini de Oral Çağlayan üstleniyor.

Tommy Rock: Kıbrıs’ı seviyorum

“2 yıl Kıbrıs’ta görev yaptım. Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları çok seviyorum. Bunların yanında adanın güneşi, doğası ve denizi muhteşem. Burada yaşanmış anılarımız var bu nedenle her yıl bir gurup Barış Gücü askeri ve ailelerimizle birlikte buraya geliyoruz. Danimarka çok soğuk bir ülke ve Kıbrıs bu anlamda çok güzel sıcak bir ülke, yemekleri de çok güzel. Burada Barış Gücü askeri olarak çalışırken dağda görev yapmaktaydım, orada çiftçiler vardı ve 2 sene çok güzel zaman geçirdim”

Ruben Nelsen: Burada güzel anılarım var

“Kıbrıs’ta görev yaptığım sürede çok güzel zaman geçirdim ve burayı çok seviyorum. Özellikle Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs’a göre daha sesiz sakin bir yer olduğu için yıllardır Kuzey’de kalmayı tercih ediyorum. Görev yaptığım yıllarda Aya Napa şimdiki gibi eğlence mekânı değil, bir balıkçı şehriydi. Ailemle ger yıl buraya gelip hem anılarımı hatırlıyor, hem de aileme görev yaptığım yerin ne kadar güzel bir yer olduğunu gösteriyorum. Kıbrıs’ın denizi, doğası, güneşi ve yemekleri de ayrıca güzel”.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 10:25
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