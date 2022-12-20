Burak Duran hakkındaki karar açıklandı!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen avanın kararını okuyan Aksun okudu.

Aksun, hiçkimsenin başkasının evine girerek, mülkiyet haklarını çiğnemeye hakkı olmadığını belirtti. Aksun, sanığın işlediği “Geceleyin ev açma”, “mülke tecavüz” suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Aksun, ciddi ve yaygın suçlarda kamu yararı gözetilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu

Geceleyin Ev Açma" suçları ile methaldar olan Duran, 21.09.2022 tarihinde KKTC’de turist sıfatı ile bulunan zanlı Burak Duran’ın 00:30 raddelerinde Yenikent adresinde yer alan 2 ikametgahın Güneye bakan açık pencere camlarını her iki eli ile itip açtıktan sonra bir cürüm işlemek kasti ile bahse konu ikametgahların içerisine girip fark edilmesi ile girdiği yerden çıkış yapmıştı.