Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Buran: “Mayıs ayında sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkacağını tahmin etmiyorduk"

06 Haziran 2019 Perşembe 11:07
Buran: “Mayıs ayında sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkacağını tahmin etmiyorduk"
banner44

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Kuzey Afrika üzerinden taşınan ve yaklaşık bir haftadır ülkede hava kirliliği yaratan toz zerreciklerinin yarın akşamdan sonra etkisini kaybedeceğini açıkladı.

Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) toz ve sıcaklık konusunda kısa bir açıklama yaptı.

banner41
Toz zerreciklerinin Kuzey Afrika’dan yüksek seviye rüzgarlarıyla bölgeye taşındığını belirten Buran, “Taşınım azaldı ama bitmedi. Toz zerreciklerinin yarın akşamdan sonra hayatı olumsuz etkileyecek yoğunluğu kalmayacak” dedi.

Hazirandaki sıcaklık ve yağış beklentisi konusunda da değerlendirmede bulunan Buran, “Haziranda sıcaklığın mevsim normalleri civarında, yağışın da mevsim normalleri üzerinde olmasını bekliyoruz” dedi.

Mayısın oldukça sıcak geçtiğini de anımsatan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Mayıs ayında sıcaklık 42 dereceye kadar çıktı. Bu kadar yükseleceği tahmin etmiyorduk” şeklinde konuştu.

Buran, bu hafta için tahmini hava sıcaklığının iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde 27-30 olduğunu  belirtti.

banner22
Son Güncelleme: 06.06.2019 11:53
Anahtar Kelimeler:
BuranMAYIS42TahminHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli, Bayram nedeniyle  Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Pilli, Bayram nedeniyle  Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Başbakan Tatar, Güzelyurt ve Lefke’de
Başbakan Tatar, Güzelyurt ve Lefke’de
Kuyumcu soygunuyla ilgili yeni gelişme!
Kuyumcu soygunuyla ilgili yeni gelişme!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim