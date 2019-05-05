Buran: Yağışlar Normallerin Üzerinde Gerçekleşti, Ama Rekor Değil

Buran, yaz döneminde yağış miktarlarının da mevsim normalleri civarında olacağını düşündüklerini, yaz dönemlerinde mevsim normallerinin üzerinde bir yağış beklentileri bulunmadığını belirtti.

Buran, Mayıs ayında da yağışların aralıklı olarak devam etmesi beklentisinde olduklarına işaret ederek, önümüzdeki kış için bir şey söylemenin ise çok erken olduğunu, hangi sistemlerin ülkeyi etkileyeceğinin, dünyada ne olacağının bilinmediğini kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Rum tarafının bu yıl için açıkladığı yağış miktarını kendilerinin bulamadığına işaret ederek, 1975’ten bu yana bütün kayıtları incelediklerini, öyle bir istatistiki bilgi olmadığını söyledi.

Buran, ne yıllık yağış toplamında, ne de Eylül-Nisan periyodunda yağışların normallerin üzerinde olmasına rağmen rekor olmadığını vurguladı.

Buran, “Değişik değişik yıllarda, Örneğin Eylül’de daha çok yağmur yağmış, Ekim’de daha çok yağmur yağmış. Yağış miktarlarına baktık yine rekor değil. Bu seneki yağışlar 7. Sırada” dedi.

BU YILKİ AVANTAJ, YAĞIŞLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE VE KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ

Tüm istatistiği incelediğini, KKTC’nin 2010 Eylül’den -2011 Nisan ayına kadar 880.7 kg yağış aldığını, bunun birinci sırada olduğunu, ancak 2018-2019’da 573.7 kg yağış aldığını aktaran Buran, bu yılın avantajının yağışın hep normallerin üzerinde ve kesintisiz devam etmesi olduğunu kaydetti.

Buran, bu süre içinde hemen hemen 3-5 gün yağış olmadığını, diğer günler yağmur yağdığını söyledi. Rum tarafının son 118 yıla göre bu yılın en yağışlı ikinci senesi olduğunu açıkladığını, ancak 118 yıllık veriyi nereden bulduklarını bilemediğini kaydetti.

Buran, “İngiliz döneminden olsa bile adada kaç tane istasyon vardı ki tüm adayı temsil ediyordu. Bence bu bilgi yanıltıcıdır” dedi.

KKTC için 1975 yani Meteoroloji Dairesi’nin kuruluşundan itibaren düzenli kayıtları bulunduğunu belirten Buran, 1975’den 2018’e kadar tüm kayıtların elektronik ortamda arşivlenmiş olduğunu söyledi.

Raif İlker Buran, KKTC’nin uzun yıllar yağış ortalamasının, yani 1981-2010 yıllarını kapsayan dönemlerde 365.7 kg/m2 olduğunu, 2018’in ortalama 452.5 kg’lik yağışının KKTC’nin ortalamasının yüzde 24 üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

BEYLERBEYİ İSTASYONU, 839.9KG YAĞIŞ KAYDETTİ, BU YIL LOKAL MAKSİMUM EKSTREM YAĞIŞLAR GÖRÜLDÜ

Raif İlker Buran, bölgesel yağışlara bakıldığında, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar’da bulunan Beylerbeyi İstasyonun 839.9 kg yağış kaydettiğini, yani bu yıl lokal maksimum ekstrem yağışlar görüldüğünü aktardı.

YAĞIŞLAR EYLÜL’DEN NİSAN’A NORMALİN ÜZERİNDE SEYRETTİ

Eylül 2018-Nisan 2019 arasındaki her ay, ülkenin normanlden fazla yağış aldığına dikkat çeken Buran şöyle devam etti:

“Eylül-Nisan dönemini kapsayan yağışlarda KKTC bu yıl Eylül ayında; 13.9 kg, normalinin yüzde 189 üzerinde, Ekim ayında 40.1 kg, normalinin yüzde 78 üzerinde, Kasım ayında 64.5kg ile normalinin yüzde 29 üzerinde, Aralık 131.7 kg, normalinin yüzde 76 üzerinde, Ocak ayında 95.0 kg normalinin yüzde 45 üzerinde, Şubat ayında 128.5 kg, normalinin yüzde 109 üzerinde, Mart ayında 69.8 kg, normalinin yüzde 80 üzerinde, Nisan ayında ise 30.2 kg ile normalinin yüzde 52 üzerinde yağış aldı.”

Buran, 1975’den günümüze kadar ölçülen yağış miktarları dikkate alındığında, 2018’deki yağışların 7. sırada olduğunu yineledi.

Raif İlker Buran, yıllara göre Eylül-Nisan ayları maksimum yağış miktarlarını ise söyle aktardı:

“Birinci sırada 2011-2012; 880.7 kg, ikinci sırada 2002-2003, 859.9 kg, üçüncü sırada 2009-2010, 840.5 kg, dördüncü sırada 2001-2002, 810.2 kg, beşinci sırada 2014-2015, 754.4 kg, altıncı sırada 2003-2004, 588.2 kg, yedinci sırada 2018-2019 573.7 kg, sekizinci sırada 2012-2013, 536.7 kg, dokuzuncu sırada 2016-2017, 519.2 kg, 2008-2009, 508.4 kg/m2.”

Raif İlker Buran mevsimsel tahminlerinin Mayıs, Haziran Temmuz aylarında mevsim normallerinin yarım ve 1 derece üzerinde bir sıcaklık artışı beklediklerini, ekstrem bir sıcaklık artışı görülmediğini belirterek, yağış miktarlarının da mevsim normalleri civarında olacağını düşündüklerini, yaz dönemlerinde mevsim normallerinin üzerinde bir yağış beklentileri bulunmadığını belirtti.

Buran, bu yıl genellikle mevsim normalleri ve biraz üzerinde sıcaklıkların yaşandığını, yani yıl boyunca geç saatlerde ve sabah saatlerinde 1 veya 2 gün don olayı yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

BU YAZIN ÇOK SICAK OLMASINI BEKLEMİYORUZ, ÖNÜMÜZDEKİ KIŞA DAİR BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN

“Yıl yağışlı geçtiği için ‘yıl sert geçti yaz da çok sıcak olacak’ gibi yorumlar yapılıyor. Bu yorumlar bence doğru değildir. Yıl yağışlı geçti ama soğuk geçmedi. Sıcaklıklar mevsim normallerinde veya üzerindeydi. Bu yazın da çok sıcak olacağını beklemiyoruz.”

Buran, Mayıs ayında da yağışların aralıklı olarak devam etmesi beklentisinde olduklarına işaret ederek, önümüzdeki kış dair bir şey söylemenin ise çok erken olduğunu, hangi sistemlerin ülkeyi etkileyeceğinin, dünyada ne olacağının bilinmediğini kaydetti.

Buran şöyle konuştu:

“Bu yıl yağışlı geçti, gelecek yıl kurak geçecek veya yağışlı geçecek demek de yanlış olur. Bizim bölge için bir Elnino olayı var. Geçen yıl değil, bir önceki yıl bölgeyi etkileyen ve tüm Akdeniz havzasında bir kuraklığa yol açan Elnino olayı var. Eğer yeniden aktif duruma geçerse sıkıntılı, eğer o pasif Lanina aktif durumdaysa bölgemiz yine yağış almaya devam edecek.”

EKSTREM YAĞIŞLARIN NEDENİ, TÜM DÜNYADA ORTALAMA SICAKLIK ARTIŞI

Aralık ve Mart ayında sellere neden olan yağışlar, Nisan ayında yaşanan dolu ve Trodos’a kar yağışı konusunda ise Buran, “ekstrem yağışların yaşanmasının sebebi tüm dünyada ortalama sıcaklık artışının olması. Bu bölgesel ısı adalarına ve şiddetli kararsızlıkların yaşanmasına sebep olduyor” ifadesini kullandı.

Taşkent’te yaşananın, lokal bir olay olduğunu tüm adada yaşanmadığına dikkat çeken Raif İlker Buran, 5-6 Aralık’ta Kuzey Sahil’de, Boğaz ve Selvilitepe arasında yaşanan olayın da lokal olduğunu ifade etti.

Buran, “İklim değişikliğinin ülkeye etkilerinin olduğu doğru, iklimi de kendi kendine bozulmuyor, yine biz bozuyoruz” dedi.

MAYIS’TA DÖNEM DÖNEM SAĞANAKLAR GÖRÜLEBİLİR… AMA GENELDE NORMALİN ALTINDA YAĞIŞ BEKLENTİMİZ VAR

Mayıs ayında dönem dönem sağanak yağışların olabileceğini belirten Buran, Mayıs ayında normalin altında bir yağış beklediklerini söyledi.

Buran, bugünden ay içinde dolu yağacak öngörüsünde bulunmanın ise doğru olmadığını belirterek, bunun için o günkü şartlar ve radar görüntülerin haritaların incelenmesi gerektiğini, kendilerinin de ona göre ihbar yayımladıklarını kaydetti.

BU YILKİ MEVSİMSEL TAHMİNLER YÜZDE 95-98 ORANINDA TUTARLI

Bu yılki mevsimsel tahminlerin yüzde 95-98 oranında tutarlı gittiğini ifade eden Buran, “Tüm tahminlerde yağışların normallerin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyordu. Hepsinde de yağışlar normallerin üzerinde gerçekleşti ve adada sıkıntılı günler yaşandı” dedi.

Yapılar yapılırken meteorolojik veri alınmasının önemine işaret eden Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi’nin tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

Başbakanlıkta Afet Acil Yönetim Merkezi kurulduğunu, her yağış durumunda merkezin toplandığını ve Meteoroloji Dairesi’nden de bir temsilcinin de toplantılara katıldığını anlatan Buran, kendilerinden istenen tüm meteorolojik bilgilerin hazırlanarak, merkeze aktarıldığını söyledi.

SEL FELAKTELERİ… ÜZERİMİZDE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRDİK

Boğaz’da yaşanan sel felaketinde ölen gençlere Allah’tan rahmet dileyen Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yaşanan tüm süreçlerde kendilerinin üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini, gerekli ihbar ve uyarıları yerinde ve zamanında yapıklarını sözlerine ekledi.