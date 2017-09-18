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Burası hem de anaokul!

Girne Maarif Anaokulu’nda derslik için yapılan kolonsuz inşaat, görenleri şaşırttı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:50
Burası hem de anaokul!

Haberal Kıbrıslı

Kolonsuz inşaatı gören vatandaşların aklına çocuklarını o sağlıksız binaya nasıl yerleştirebilecekleri sorusu gelirken, “İnşaat sorumluları kendi çocuklarını altyapısı zayıf bir binaya gönül rahatlığıyla gönderebilir mi?” sorusu da akıllara takıldı. Her konuda empati yapıp ona göre hareket etmenin önemine değinen vatandaşlar tarafından, inşaatı yapan sorumlulara da tepkiler yağdı.

Girne Belediyesi veya Mühendisler Birliği’ni Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası’nın 7. maddesini uygulamaya çağıran vatandaşlar, yasaya göre mülkiyetin devlete ait olduğunu ve belediyenin bu konuya bir çare bulması gerektiğinin altını çizdi.

Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası’nın 7. Maddesi ise şu şekilde: 

“Bir binanın kendisinin veya o binaya çok yakın bulunan başka herhangi bir binanın veya yoldan geçen herhangi bir yolcunun güvenliğini sağlamak için o binanın yıkılması, tadil veya tamir dilmesi gerekli kılındığı ve o amaçla önceden ruhsat alınması makul olarak olanak dışı olduğu hallerde, gerekliliğin ortaya çıktığı andan başlayarak yirmi dört saat içinde durum hakkında yetkili makama yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla gereken yıkım, tadil veya tamirat derhal yapılabilir.”

Ataöv: "Teknik açıdan incelemeler tamamlanmıştır"

Öte yandan konu hakkında görüşlerini aldığımız MilliEğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, kolonsuz inşaattan haberdar olduğunu ve inşaatın yasa dışı şekilde yapılmasının söz konusu olamayacağını belirtti. İnşaatın projesinin mimarlar ve mühendisler tarafından hazırlandığını ifade eden Ataöv, bugün bütün izinlerin çıkacağını, bakanlık için de gerekli ruhsat ve izinlerin tamamlanacağını aktardı. İnşaatın kolonsuz olmasının korkulacak bir durum olmadığını dile getiren Müsteşar Ataöv, teknik açıdan her türlü incelemenin de yapıldığını sözlerine ekledi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi

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Son Güncelleme: 18.09.2017 09:54
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