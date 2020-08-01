Burası Kumyalı

-GÜNDEM KIBRIS ÖZEL-

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel sahillerinden birine sahip olan Kumyalı Liman bölgesinde çöplerden yürümek neredeyse imkânsız.

Bölgede bulunan vatandaşlar denize ve sahile atılan çöplerin kıyıda oluşturduğu görüntüden dolayı büyük rahatsızlık yaşarken, aynı zamanda bu çöpler hem insan sağlığını hem de denizlerimizdeki canlıları tehdit ediyor.

Vatandaşlar, yetkililerin bölgede hemen bir temizlik çalışması yaparak sahilin çöplerden temizlenmesini talep ederken, “Güzel sahillerimize bu görüntü yakışmıyor.

Sadece denizlerimiz tehlikede değil, sahile giden herkesin sağlığı da tehdit altında. Yetkililer hemen müdahale etmeli ve Kumyalı Liman bölgesi bu halde bırakılmamalı” çağrısında bulundu.