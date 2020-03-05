Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

Burcu: Akıncı’nın kapılarla ilgili temasları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bilimsel zemine dayanmayan gerekçelerle tek yanlı olarak geçiş noktalarını kapatma kararına karşı girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı

05 Mart 2020 Perşembe 17:05
65 Okunma
Burcu: Akıncı’nın kapılarla ilgili temasları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bilimsel zemine dayanmayan gerekçelerle tek yanlı olarak geçiş noktalarını kapatma kararına karşı girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı

Akıncı’nın bu yanlışlığa dikkat çekmek ve yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı bir mektubu, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e iletilmek üzere bugün saat 16.00’da makamında kabul ettiği AB Destek Ofisi Müdürü Arttu Makippa’ya verdiğini ifade eden Burcu, “Cumhurbaşkanımız, aynı amaçla yazdığı benzer bir mektubu da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM İyi Niyet Misyon Ofisi yetkililerine vermiştir” dendi.

Anahtar Kelimeler:
Barış BurcuMustafa AkıncıGüney KıbrısSınır Kapıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Op.Dr.İlkan Ertuğ 2020-03-05 17:54:16

Tek taraflı karar alıp uyguladıklarına göre,''Her zaman istediğimizi yaparız.Sizlerin söz hakkınız yok.Sizleri muhatap almam.''demiş oldu.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ödemeler gerçekleşti
Ödemeler gerçekleşti
Taçoy’dan yanıt: “Siyasetin çirkin yüzü”
Taçoy’dan yanıt: “Siyasetin çirkin yüzü”
Limanlar Dairesi Müdürlüğü ''Pohneix S'' İsimli Gemiyle İlgili Açıklama Yaptı
Limanlar Dairesi Müdürlüğü ''Pohneix S'' İsimli Gemiyle İlgili Açıklama Yaptı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim