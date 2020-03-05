Burcu: Akıncı’nın kapılarla ilgili temasları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bilimsel zemine dayanmayan gerekçelerle tek yanlı olarak geçiş noktalarını kapatma kararına karşı girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı

Akıncı’nın bu yanlışlığa dikkat çekmek ve yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla görüşlerini içeren kapsamlı bir mektubu, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e iletilmek üzere bugün saat 16.00’da makamında kabul ettiği AB Destek Ofisi Müdürü Arttu Makippa’ya verdiğini ifade eden Burcu, “Cumhurbaşkanımız, aynı amaçla yazdığı benzer bir mektubu da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM İyi Niyet Misyon Ofisi yetkililerine vermiştir” dendi.