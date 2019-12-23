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Burcu Esmersoy, ‘Otomatik kapı çarpar’ yazdı ortalık karıştı

Geçen sene New York'ta evlendiği Berk Suyabatmaz'dan bu yılın eylül ayında tek celsede boşanan Burcu Esmersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:55
Burcu Esmersoy, ‘Otomatik kapı çarpar’ yazdı ortalık karıştı

Sadece yer aldığı projeler ve yoğun temposuyla değil aynı zamanda güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine çok sayıda beğeni aldı. Bir proje için kısa süreliğine Londra’ya giden Esmersoy, burada katıldığı bir davet için giydiği kıyafetle poz verip bunu takipçilerinin beğenisine sundu. Bu kareyi ‘Otomatik kapı çarpar’ esprisiyle paylaşan Esmersoy’a bunun üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. İşte Burcu Esmersoy’a gelen o yorumlar:

‘Senin güzelliğinin yanında kapı çarpması ne ki!’

‘Bence siz otomatik kapıyı çarparsınız’

‘Burcu Hanım sizin güzelliğinize kapı saygı gösterir’

‘Senin yanında onun çarpma özelliği gitmiştir bence’

‘Sana çarpmaz bize çarpar o’

‘Şu güzelliği otomatik kapı bile çarpamaz’

‘5 saniye bakınca çarpılıyorsunuz zaten’

Son Güncelleme: 23.12.2019 16:57
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
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Daş 2019-12-23 21:34:16

Bu kadın kadar antipatik,sevimsiz, ukala ve kibirli biri daha hiç görmedim görememde.

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DaŞ 2019-12-23 21:35:25

Bu arada zamanında arda ona iyi çaptı o zamandan beri toparlanamadı

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