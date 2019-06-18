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Burcu: Görüşme ile ilgili bilgi verilmemesi devlet ciddiyetine terstir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, basında bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir süre  önce Rum Lider Nikos Anastasiadis’le görüştüğü iddiaları yer aldığını belirterek, “Konuya ilişkin sorulara muhatap kalan Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan Sayın Ersin Tatar’ı telefonla arayarak konuya ilişkin izahat istemiştir. Sayın Başbakan böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamıştır” dedi.

18 Haziran 2019 Salı 17:01
Burcu: Görüşme ile ilgili bilgi verilmemesi devlet ciddiyetine terstir

Burcu, bu görüşmenin öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı’na Dışişleri Bakanı tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş olmasının devlet geleneklerine ve ciddiyetine ters olduğunu belirterek, “Ayrıca siyasal etik değerlerle de bağdaşmamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, şunları da dile getirdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı gerek Rum Liderliğiyle gerekse yabancı muhataplarla Kıbrıs Sorunu çerçevesinde yaptığı tüm resmi veya gayrı resmi görüşmelerin içeriği hakkında devletin ilgili tüm kurumlarına düzenli bilgi aktarmaktadır.

Son zamanlarda gerçekleştirdiği temaslar hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanının bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir.”

(BRT/TAK)

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Yorumlar
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Poppy_Kinsela 2019-06-18 17:51:23

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CYPRİOT 2019-06-18 17:54:18

Ne memleket olduk be gavvole. vAllahi bardon. Ben da gidecem yarın görüşeyim Anastasiyadis ile. Hem içerik birer zvaniyacık ayyaşıla...

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