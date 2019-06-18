Burcu: Görüşme ile ilgili bilgi verilmemesi devlet ciddiyetine terstir

Burcu, bu görüşmenin öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı’na Dışişleri Bakanı tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş olmasının devlet geleneklerine ve ciddiyetine ters olduğunu belirterek, “Ayrıca siyasal etik değerlerle de bağdaşmamaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, şunları da dile getirdi:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı gerek Rum Liderliğiyle gerekse yabancı muhataplarla Kıbrıs Sorunu çerçevesinde yaptığı tüm resmi veya gayrı resmi görüşmelerin içeriği hakkında devletin ilgili tüm kurumlarına düzenli bilgi aktarmaktadır.
Son zamanlarda gerçekleştirdiği temaslar hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanının bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir.”
(BRT/TAK)
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Ne memleket olduk be gavvole. vAllahi bardon. Ben da gidecem yarın görüşeyim Anastasiyadis ile. Hem içerik birer zvaniyacık ayyaşıla...