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Burcu: "Haklarımız, Rum Yönetimi'nin insafına terk edilemez"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak aldığı kararlar ve kurduğu fonlar bizim için hiçbir güvence teşkil edemez, çünkü bizim haklarımız tek yanlı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin insafına terk edilemez.” dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:57
Burcu: "Haklarımız, Rum Yönetimi'nin insafına terk edilemez"

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Burcu, Rum lider Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupla ilgili açıklama yaptı.

Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk tarafını dışlayarak tek yanlı olarak sürdürmeye ısrar ettiği hidrokarbon çalışmalarının bir sonucu olarak ada etrafında yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hidrokarbon konusunda yapılan önerinin Rum lider tarafından reddedildiğini anımsattı.

Rum liderin daha önce bu konuda gösterdiği olumsuz tutumun gerekçelerini bir mektupla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiğini belirten Burcu, dün akşam üzeri BM görevlileri vasıtasıyla bu mektubun bir kopyasının kendilerine iletildiğini ifade etti.

Burcu, “Söz konusu mektubunda Cumhurbaşkanımızın ortak komite önerisini reddetme gerekçesi olarak Rum lider taraflar arasında daha önce varılan bir uzlaşıya göre hidrokarbon faaliyetlerinin bütünlüklü bir çözümden sonra, federal bir yetki kapsamında ele alınacağını ve birlikte yürütüleceğini anımsatarak Kıbrıslı Türklerin hidrokarbonlar üzerindeki haklarını ve birlikte yönetim anlayışını zaten kabul ettiğini ancak Cumhurbaşkanımızın önerisinin bu uzlaşıya aykırı olduğunu iddia ediyor.” ifadesini kullandı.

Burcu şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorununa bilindiği gibi henüz kapsamlı bir çözüm bulunamamıştır ve bir federal yapı veya müşterek bir federal yönetim henüz yoktur. Dolayısıyla, hidrokarbonlar ve diğer doğal kaynakları ortaklaşa yöneten merkezi bir yönetim de mevcut değildir. Kapsamlı bir çözüm oluncaya kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bizim de haklarımızın bulunduğu ada etrafındaki zenginlikler konusunda tek başına tasarrufta bulunma yetkisi söz konusu olamaz.

Sayın Anastasiades’in mektubundaki diğer bir yanılgısı da kendi meclisinden geçirdiği ‘hidrokarbon fonu’ kararının Kıbrıslı Türklerin haklarını gözeteceği iddiasında bulunmasıdır. Rum liderin bu iddiası hiç inandırıcı değildir. Bilinmesini isteriz ki Kıbrıslı Türkler hidrokarbon faaliyetlerinin tüm aşamalarında ve süreçlerinde söz sahibi olmalıdırlar. Bir fon kurulacaksa o da diğer hususlar gibi ele alınıp birlikte kararlaştırılması gereken bir şeydir. Cumhurbaşkanımızın önerisi de zaten ortak bir fon oluşturulması hususunu da içermekte idi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tek yanlı olarak aldığı kararlar ve kurduğu fonlar bizim için hiçbir güvence teşkil edemez, çünkü bizim haklarımız tek yanlı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin insafına terk edilemez.”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, 9 Ağustos’ta yapılacak gayri resmi görüşmede, diğer hususlar yanında bu konuyu da samimiyetle ve yapıcı bir ruhla ele alma arzusunda olduğunu belirten Burcu, “Kıbrıs’ta tüm tarafların yararına olacak gelişmelere kapıyı açmak için öncelikle var olan gergin ortamı gidermenin herkesin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Kıbrıs Türk tarafı olarak biz her zaman bu sorumluluk duygusu içerisinde hareket ettik, etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Barış Burcu
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