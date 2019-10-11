Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Son Dakika
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...

Burcu: "Üçlü görüşme kasım ayında Avrupa'nın bir şehrinde"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı

11 Ekim 2019 Cuma 12:20
Burcu: "Üçlü görüşme kasım ayında Avrupa'nın bir şehrinde"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili yaptığı açıklamada üçlü görüşmenin kasım ayının ikinci yarısında Avrupa’nın bir şehrinde yapılması beklendiğini söyledi.

İşte Burcu'nun açıklaması...

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta yaptığı görüşmede kararlaştırıldığı gibi Sayın Genel Sekreterin taraflarla temaslarını yaptıktan sonra, yıl sonu öncesi üçlü bir toplantının yapılması öngörülmektedir. Bunun ardından iyi bir hazırlık çerçevesinde de muhtemelen beşli gayri resmi toplantının yapılması da gündemdedir. Üçlü buluşmanın ön temasları BM tarafından bizimle de başlatılmıştır.

Üçlü görüşmenin Kasım ayının ikinci yarısında Avrupa’nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir.

BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in sürdürmekte olduğu temasları sonucunda üçlü toplantının yer ve zamanı netleşince, New York’ta Genel Sekretere söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bu buluşmaya kararlı ve yapıcı bir tutumla katılmaya hazır olacaktır.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BurcuüçlüGörüşmeKasımHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yükseköğrenim Burslarına geç başvuru tarihi 15-16 Ekim
Yükseköğrenim Burslarına geç başvuru tarihi 15-16 Ekim
İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi
İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi
Özersay: “KKTC hükümeti olarak biz Kapalı Maraş’ın adını değiştirmeye karar verdik"
Özersay: “KKTC hükümeti olarak biz Kapalı Maraş’ın adını değiştirmeye karar verdik"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim