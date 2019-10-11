Burcu: "Üçlü görüşme kasım ayında Avrupa'nın bir şehrinde"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili yaptığı açıklamada üçlü görüşmenin kasım ayının ikinci yarısında Avrupa’nın bir şehrinde yapılması beklendiğini söyledi.

İşte Burcu'nun açıklaması...

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta yaptığı görüşmede kararlaştırıldığı gibi Sayın Genel Sekreterin taraflarla temaslarını yaptıktan sonra, yıl sonu öncesi üçlü bir toplantının yapılması öngörülmektedir. Bunun ardından iyi bir hazırlık çerçevesinde de muhtemelen beşli gayri resmi toplantının yapılması da gündemdedir. Üçlü buluşmanın ön temasları BM tarafından bizimle de başlatılmıştır.

Üçlü görüşmenin Kasım ayının ikinci yarısında Avrupa’nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir.

BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in sürdürmekte olduğu temasları sonucunda üçlü toplantının yer ve zamanı netleşince, New York’ta Genel Sekretere söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bu buluşmaya kararlı ve yapıcı bir tutumla katılmaya hazır olacaktır.