Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...
Erkeklerin sizle paylaşmadığı 6 sır!
Erkeklerin de paylaşmadığı sırları var!

Burcu: "Ucu açık ve sonsuz müzakere sürecine bir daha girmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Rum tarafında Kıbrıslı Türkler ile eşitlik içinde yetki paylaşımı konusunda yaşanan sıkıntıları da Cohen’e anlattı.

01 Aralık 2017 Cuma 22:11
Burcu: "Ucu açık ve sonsuz müzakere sürecine bir daha girmeyeceğiz"
banner10

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’e bu yılın Şubat ayında müzakereler kapsamında gerçekleştirilen yaptığı son görüşmenin ardından ortaya çıkan gelişmeleri ve Crans-Montana’da yaşananları aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Rum tarafında Kıbrıslı Türkler ile eşitlik içinde yetki paylaşımı konusunda yaşanan sıkıntıları da Cohen’e anlattı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Cohen arasında yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından yazılı değerlendirmede bulundu.

“İZOLASYONLAR ÇÖZÜME EN UFAK KATKI YAPMIYOR… DEĞİŞMELİ”

Kıbrıslı Türkler’in izolasyonlar altında yaşatılmasının Kıbrıs sorununun çözümüne en ufak bir katkı yapmadığının Cumhurbaşkanı tarafından Cohen’e anlatıldığını belirten Sözcü Burcu, “Cumhurbaşkanımız bunun değişmesi gerektiğini, böyle bir değişiklin çözüme de yardımcı olacağını ifade etti” dedi.

“UCU AÇIK SONUÇSUZ BİR MÜZAERE SÜRECİNE BİR KEZ DAHA GİRMEYECEĞİZ”

Sözcü Burcu, Kıbrıs Türk tarafının ucu açık, sonuçsuz bir müzakere sürecine bir kez daha girmeyeceğinin de görüşmede Cumhurbaşkanı tarafından vurgulandığının da altını çizdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu: “Örnek bir demokrasimiz var”
Zaroğlu: “Örnek bir demokrasimiz var”
DP Milletvekili Adayları Lefkoşa’da “vatandaşları selamladı”
DP Milletvekili Adayları Lefkoşa’da “vatandaşları selamladı”
HIV farkındalık paneli düzenlenecek
HIV farkındalık paneli düzenlenecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim