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Burcu’dan Toros Tatbikatı hakkında açıklama

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:57
Burcu’dan Toros Tatbikatı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yıllık ortaklaşa yapılan Toros Tatbikatı’nın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Rum tarafının “Nikiforos Tatbikatı”nı iptal etmesi nedeniyle icra edilmemesine karar verildiğini açıkladı. Burcu, söz konusu karar alınırken, Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla gerekli temas ve istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

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