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Burcu’dan UBP’ye tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk Halkının iradesini temsil etmediği yönündeki iddiasının, hiçbir geçerliliği olmadığını belirtti.

15 Ekim 2019 Salı 14:20
Burcu’dan UBP’ye tepki!

Burcu, bugün yazılı açıklama yaparak Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin dün akşam Akıncı’ya yönelik aldığı kararı değerlendirdi.

Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, dün gece yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanımıza yönelik suçlamalarda bulunmuş, halkın iradesin temsil etmediğini iddia ederek, bundan böyle Kıbrıs sorunu konusundaki görüşmeleri yürütmemesi yönünde bir de çağrı yapmıştır.
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk Halkının iradesini temsil etmediği yönündeki iddiası, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmeye adaydır ve hiçbir geçerliliği yoktur.
Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk Halkı’ndan aldığı yetkiyi bir parti organının ortadan kaldırabileceğini düşünmek abesle iştigaldir. Halkın iradesi, halkın oyuyla şekillenir ve bir parti organı istedi diye ortadan kalkmaz.
Halkımızın iradesini reddeden bu yaklaşım, bir demokrasi ayıbıdır. Bu ayıbın, hangi partiye mensup olursa olsun yurttaşlardan destek görmeyeceği aşikardır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs sorununa ilişkin sorumluluklarını yerine getirmemesine yönelik çağrı ise son derece ciddiyetsiz ve sorumsuzca bir yaklaşımdır. Bilinmelidir ki Cumhurbaşkanımız halktan aldığı yetki ve destekle görevinin tüm gereklerini bundan sonra da eksiksiz bir şekilde kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
UBPBurcuHaberKKTC
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Polat 2019-10-15 16:16:35

Gorevlerinin en basında gelen KKTC veTürkiye karşıtlıgı

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Vatandaş 2019-10-15 17:22:04

Hadi ordan garagözler ubp olmasa Kıbrıs şuan kaos içinde bataktı size yalaklık yapan sizin gibi yalaklardır Ersin Tatar Başbakan Kıbrıs'a kendine hep yakışanı yaptı yapıyor bravo helal olsun

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