Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Burger: Kıbrıs’ta sonuç odaklı müzakere sürecinin yeniden başlamasından yanayız

24 Kasım 2019 Pazar 12:40
Burger: Kıbrıs’ta sonuç odaklı müzakere sürecinin yeniden başlamasından yanayız

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Almanya’nın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Burger: Kıbrıs’ta sonuç odaklı müzakere sürecinin yeniden başlamasından yanayız.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Almanya’nın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in yarın başkent Berlin’de yapacağı üçlü gayri resmi görüşmeye lojistik destek sağlayacağını söyledi.
Burger, yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Kıbrıs ihtilafına ilişkin BM yönetiminde sonuç odaklı müzakere sürecinin yeniden başlamasından yana olduğunu dile getirdi.
Burger, “Bundan dolayı BM’nin talebi üzerine BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs’taki iki toplum liderlerinin pazartesi günü Berlin’de yapacağı gayri resmi üçlü toplantı için ev sahibi ülke olarak maliyeti karşılıyoruz ve lojistik destek sağlıyoruz.” ifadelerini kullanarak, Almanya’nın doğrudan bir taraf olarak görüşmelere katılmadığını kaydetti.

TAK/Bah..

banner22
Anahtar Kelimeler:
BurgeRAlmanyaKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: Üzerimizde emeği olanları saygı ile anarım
Özersay: Üzerimizde emeği olanları saygı ile anarım
Minik Ege toprağa verildi
Minik Ege toprağa verildi
CTP Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı değerlendirdi
CTP Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı değerlendirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim