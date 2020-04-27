Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Burhan Nalbantoğlu'nda Covid- 19 Önlemleri

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler devreye girdi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 18:36
1251 Okunma
Burhan Nalbantoğlu'nda Covid- 19 Önlemleri

İşte Burhan Nalbantoğlu'nda Covid- 19 Önlemleri :

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler devreye girmiştir. 


Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler kapsamında Poliklinik kayıt birimi, polikliniğin giriş kısmına danışmaya alınmıştır.


Hastalar içeriye tek tek alınırken, güvenlik görevlisi tarafından alınmaya başlanmıştır. 


İçeride en az 2 metre olarak sosyal mesafe korunacaktır.


Poliklinik, kayıt, kan alma, röntgen ve eczane için yine hastalar içeriye tek tek alınmaktadır. 


Muayeneler için ise hastalar 20 dk ara ile içeriye alınmaya başlanmıştır. 


Bir sonraki hasta muayene olmadan önce odalar ve kullanılan tıbbi ekipmanlar dezenfekte edilmektedir.


Hastalar içeriye maske ile alınmakla birlikte maskeleri olmayanlara maske verilmektedir.


Aynı zamanda poliklinik binasında belli yerlerde tutulan el dezenfektanları hastaların kullanımına sunulmuştur. 


Poliklinikte çalışan tüm personel tıbbi koruyucu ekipmanlar ile donatılmıştır. 


Girişler ön kapıdan,  çıkışlar ise arka taraftan ayrı bir kapıdan olmaktadır. 


Her branş hekimi günlük 8 hasta bakmaktadır.  Sadece randevulu hastalara bakılmaktadır. 


Poliklinikten randevu verilmemektedir . Randevular 1101 hattından alınmaktadır. 


Randevu alma saatleri hafta içi 08.00-17.00, hafta sonu ise cumartesi 08.00 -14.00 saatleri arasındadır. 

Anahtar Kelimeler:
Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2020-04-27 19:17:07

3. Dünya ülkesi .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kaçak nargile tütünü bulundu
Kaçak nargile tütünü bulundu
SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka yok
SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka yok
El ve cilt dezenfektanları Devlet Hastanesi’ne teslim edildi
El ve cilt dezenfektanları Devlet Hastanesi’ne teslim edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim