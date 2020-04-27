İşte Burhan Nalbantoğlu'nda Covid- 19 Önlemleri :

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler devreye girmiştir.



Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler kapsamında Poliklinik kayıt birimi, polikliniğin giriş kısmına danışmaya alınmıştır.



Hastalar içeriye tek tek alınırken, güvenlik görevlisi tarafından alınmaya başlanmıştır.



İçeride en az 2 metre olarak sosyal mesafe korunacaktır.



Poliklinik, kayıt, kan alma, röntgen ve eczane için yine hastalar içeriye tek tek alınmaktadır.



Muayeneler için ise hastalar 20 dk ara ile içeriye alınmaya başlanmıştır.



Bir sonraki hasta muayene olmadan önce odalar ve kullanılan tıbbi ekipmanlar dezenfekte edilmektedir.



Hastalar içeriye maske ile alınmakla birlikte maskeleri olmayanlara maske verilmektedir.



Aynı zamanda poliklinik binasında belli yerlerde tutulan el dezenfektanları hastaların kullanımına sunulmuştur.



Poliklinikte çalışan tüm personel tıbbi koruyucu ekipmanlar ile donatılmıştır.



Girişler ön kapıdan, çıkışlar ise arka taraftan ayrı bir kapıdan olmaktadır.



Her branş hekimi günlük 8 hasta bakmaktadır. Sadece randevulu hastalara bakılmaktadır.



Poliklinikten randevu verilmemektedir . Randevular 1101 hattından alınmaktadır.



Randevu alma saatleri hafta içi 08.00-17.00, hafta sonu ise cumartesi 08.00 -14.00 saatleri arasındadır.