Burhan Yetkili için LTB önünde anma töreni düzenlendi

74 yaşında hayata gözlerini yuman Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eski başkanlarından Burhan Yetkili için LTB binası önünde anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Lefkoşa Milletvekilleri Hasan Taçoy, Zorlu Töre, Alişan Şan, LTB Eski Başkanları Kutlay Erk ve Cemal Bulutoğluları, Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, mevcut ve eski belediye meclis üyeleri, LTB çalışanları, ailesi ve yurttaşlar katıldı.

EKREM YETKİLİ: KARDEŞİM HAYATI BOYUNCA HEP ÇAKLIŞMIŞ, HER ZAMAN ADALETLİ BİR TUTUM İZLEMİŞTİ

Anma töreninde ilk konuşmayı merhum Burhan Yetkili’nin kardeşi Ekrem Yetkili yaptı. Ekrem Yetkili konuşmasında Burhan Yetkili’nin hayatı boyunca hep çalışmış bir insan olduğunu, müteahhit olarak belediye başkanlığına aday gösterildiğini ve kazandığını, bu süreçte de adaletli bir tutum izlediğini belirtti.

Ekrem Yetkili, Burhan Yetkili’nin belediye başkanlığı öncesinde şirketi Emek İnşaat ile de önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade ederken, belediye başkanlığında yaptığı birçok iş içinde Belediyeler Birliği’ni kurmasını, bunun yanında Belediyeler Yasası’nı değiştirerek emlak vergisini getirterek tüm belediyelere iş yapma becerisi kazandırmasını özellikle belirtmek istediğini vurguladı.

YAŞAR ERSOY: BURHAN YETKİLİ PARTİ ROZETİNİ ÇIKARIP DEMOKRAT BİR ANLAYIŞLA BAŞKANLIK YAPMIŞ BİRİSİYDİ

Başkanlığı döneminde Yetkili ile birlikte çalışan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) kurucusu Yaşar Ersoy ise konuşmasında ölümün iki heceden ibaret ama acımasız bir sözcük olduğunu belirterek, ölümün bu kez Lefkoşa’nın sevilen başkanı Burhan Yetkili’yi aramızdan aldığını söyledi.

Yetkili’nin çok zor bir dönemde göreve geldiğini, o zor dönemi rasyonel, akılcı bir şekilde ve en önemlisi bir insan olarak, parti rozetini çıkarıp demokrat bir anlayışla geçirdiğini belirten Ersoy, “Çalışanları ile kurduğu diyalog ve dostane görüş alış verişleriyle 4 yılı tamamlamış bir kişiydi. Konuşanı önce dinlemeyi ve karşısındakini anlamayı tercih ederdi.” dedi.

Yetkili’nin LBT’nin kadrosunu oluşturan gençleri o günün koşullarında burslu ve kontenjan kazandırarak okutmayı sağladığını aktaran Ersoy, sonrasında da istihdamlarını gerçekleştirerek Başkent Lefkoşa’ya değerli bir sanat kurumunun sürekliliğini sağladığını belirtti.

Konuşmaların ardından Burhan Yetkili’nin naaşı Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilmek üzere alkışlar eşliğinde taşındı.