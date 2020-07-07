Burnunu kırdı

Girne’de önceki gün meydana gelen ciddi darp, kasti hasar ve sarhoşluk suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı V.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fatoş Savaşır olayla ilgili bulguları aktardı. Savaşır huzurunuzda bulunan zanlı V.E'nin 4 Temmuz 2020 tarihinde Girne de gerçekleşen "Ciddi Darp, Kasti Hasar ve sarhoşluk " suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis 4 Temmuz 2020 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde alkollü içki tesiri altındaki Yeniboğaziçi' nde sakin zanlı V.E'nin tratikte Sorun yaşadığı Girne'de sakin A.B.B'ya hitaben "Ne bakıyorsun am.na koduğumun" diyerek itale-i lisanda bulunduktan sonra elleri ile adi edilenin yüzüne defaen yumruk atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis müştekinin burnunun ve sağ üst dişinin kırıldığını belirtti.

Polis memuru Fatoş Savaşır meselenin polisin bilgisine aynı gün saat 03:00 raddelerinde gelmiş olduğunu ve tahkikat başlatıldığını ve müşteki A.B.B'nin Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisinde doktor tarafından muayene yapılmasının sağlandığını yapılan muayene neticesinde adi edilenin burnunda ve sağ üst ön dişinde kırık olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının 7 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve ifade vererek "alkollüydüm, yaptım bir hata" beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis aynı gün meselede müşteki olan A.B.B'nin zanlının kendisinden Özür dileyip aralarında anlaştıklarını beyan edip mesele ile ilgili şikayetini geri çektiğini beyan etmiştir.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.