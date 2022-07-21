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Bürokrasi ayaklarımıza dolanıyor!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk oldu

21 Temmuz 2022 Perşembe 09:38
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Bürokrasi ayaklarımıza dolanıyor!
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GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,  KKTC’deki yollar ve yollatın temizliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıklı,  “Yollarımızın durumu da temizliği de sıkıntılı… Temizlik için ihaleye çıkılmış. İhaleye yeniden çıkılması, kaynak yaratılması gerekiyor. Neredeyse yaz bitiyor ama ihaleyi bitiremedik. Bürokrasi ayaklarımıza dolanıyor. Basit bir işleyişle ilgili dahi MİK İhaleye çıkmak zorunda.  MİK’in öyle bir işleyişi  var ki, itirazlar da olunca işler duruyor. Dünkü toplantıda bu da gündeme geldi. Kamulaştırma ve MİK Yasası’nı konuştuk. Vatandaşa bunu anlatamıyoruz. MİK’in de yapacak bir şey yok “diyemiyoruz. Rekabet Kurulu’na  giden itirazlarla ihale durdurulabiliyor. Eliniz kolunuz bağlı bekliyorsunuz. Cezasını da halk geçiyor.MİK Yasası bir an önce değişmeli” dedi.

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